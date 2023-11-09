Ласнамяэ
09.11.2023, 10:50

ФОТО | До декабря бесплатно для всех! В T1 при поддержке посольства США открылась необычная выставка

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Вчера, 8 ноября, в торговом центре Т1 Tallinn открылась бесплатная выставка музея колясок, которая рассказывает об истории прав женщин в США и Эстонии.

Выставка открыта до 9 декабря. По словам автора и руководителя Музея колясок Алены Суржиковой, вниманию зрителей представлено множество интересных экспонатов.

„Исторические фото, коляски, костюмы и вышивка начала XX века. Много необычных колясок, например, коляска 1921 года с мотором, которая может вести маму и детей, американская коляска-сумка и складная коляска эстонского времени 1928 года из каталога Tormilen ja KO“, - перечисляет она.

Выставку совместно организовали некоммерческое объединение Музей колясок Кяру и некоммерческое объединение Ласнаидея. Поддержку проекту оказывает Посольство США в Эстонии.

Больше о выставке читайте ЗДЕСЬ.

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