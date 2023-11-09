ФОТО | До декабря бесплатно для всех! В T1 при поддержке посольства США открылась необычная выставка

Выставка открыта до 9 декабря. По словам автора и руководителя Музея колясок Алены Суржиковой, вниманию зрителей представлено множество интересных экспонатов.
„Исторические фото, коляски, костюмы и вышивка начала XX века. Много необычных колясок, например, коляска 1921 года с мотором, которая может вести маму и детей, американская коляска-сумка и складная коляска эстонского времени 1928 года из каталога Tormilen ja KO“, - перечисляет она.
Выставку совместно организовали некоммерческое объединение Музей колясок Кяру и некоммерческое объединение Ласнаидея. Поддержку проекту оказывает Посольство США в Эстонии.
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