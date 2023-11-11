Новоиспеченный „король“ Ида-Вирумаа надеется потратить евроденьги на роскошные рождественские подарки

1. Какова главная цель вашей работы?

Я хочу вернуть моему родному региону то, что он когда-то дал мне. Я работаю не ради зарплаты, а потому, что мне нравится Ида-Вирумаа.

2. Вы встречались со всеми руководителями местных самоуправлений Ида-Вирумаа. За что вас хвалили, за что ругали?

Скорее, не ругали, а спросили, сколько и что я могу сделать. Я добавил, чего сделать не могу - например, работу в пределах компетенции местного самоуправления. Например, я не могу организовать ремонт улиц. Моя работа посвящена регионально важным темам, которые лежат в плоскости между местным самоуправлением и государством. Например, вопрос будущего Нарвы, шоссе, ведущего к краю Евросоюза. Я не думаю, что дорога 2+2 до Нарвы очень разумна, потому что не следует поощрять владение автомобилем.