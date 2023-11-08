Пополнение в щенячьем патруле! Знакомьтесь: будущий служебный пес Ксак

Щенка воспитывает и тренирует кинолог Тыну. По его словам, у четвероногого малыша очень живой и игривый характер.

„В настоящее время мы привыкаем друг к другу, - рассказывает Тыну. - У нас период социализации с окружающей средой. Поэтому Ксак всегда со мной. Мы вместе ходим на работу, вместе проводим время дома, вместе тренируемся, вместе гуляем, и все это для того, чтобы щенок как можно быстрее привык к новому образу жизни“.

Дома Ксак ведет себя как обычный ребенок. Выполняет собачьи трюки, ищет внимания и пытается познать мир, проверяя все на зуб.

„Большой пример и учитель [Ксака] - восьмилетний служебный пес Ульяс, который живет в той же семье и имеет статус полицейской собаки“, - добавляют представители префектуры.

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