МВФ: конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту инфляции в Европе

На пресс-конференции в Брюсселе директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер заявил, что инфляция может вскоре преподнести неприятный сюрприз.

„Конфликт между Израилем и сектором Газа уже повлиял на цены на энергоносители, что может привести к росту инфляции в Европе в целом“, — сказал он на встрече, приуроченной к публикации нового отчета МВФ „Региональные экономические перспективы для Европы“.

Издание Euronews попросило Каммера подробнее рассказать о возможных экономических последствиях, в том числе для цен на нефть и газ в Европе.

„Первоначальное воздействие на цены на нефть сейчас полностью обратилось вспять. Мы наблюдали рост цен на природный газ на 10%. Пока что конфликт оказывает ограниченное влияние на европейскую экономику в том, что касается цен, а дальнейшее воздействие будет зависеть от продолжительности и интенсивности ближневосточного конфликта, — сказал он. — Если он будет продолжаться так, как мы видим, то его влияние на Европу останется ограниченным. Что касается цен на энергоносители, то изменения пока не так драматичны“.

На момент написания статьи во вторник, 7 ноября, нефть марки Brent торговалась с понижением на 3,05% по $82 за баррель, а американская нефть — с понижением на 3,17% по $78 за баррель, что далеко от уровней в $100, наблюдавшихся в феврале и марте 2022 года после начала полномасштабной войны между Украиной и Россией. В связи с этим инвесторы продолжают внимательно следить за ценовой ситуацией, поскольку потенциальный рост цен на нефть может повлиять на борьбу с инфляцией.

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В ходе встречи в Брюсселе Альфреда Каммера также спросили о возможности технической рецессии в еврозоне.