Представитель профсоюза: неучастие учителей в забастовке – это не страх, это разумность

По словам Александра Старцева, руководителя восточного региона Центрального союза профсоюзов, в предупредительной забастовке, намеченной на 10 ноября, Нарвский профсоюз образования принимать участие не будет, во-первых, из-за условий действующего коллективного договора, заключенного с горуправой, во-вторых, потому что организаторы забастовки не позвали местный профсоюз присоединиться к ним.

„Коллективный договор налагает обязанность соблюдать мир в трудовых отношениях, поэтому проводить забастовки нельзя, а незаконное участие может караться увольнением“, – сказал Старцев. По его мнению, неучастие учителей в забастовке – это не страх, это разумность.

Старцев отметил, что они могли бы принять участвовать в забастовке в поддержку других учителей. „Но объявить о ней надо было бы за пять рабочих дней, а не за три, как в случае с предупредительной забастовкой, – объясняет Старцев. – Мы в эти сроки не укладывались. Нужно предварительно принять коллективное решение о таком участии, предъявить четкие требования, которые мы поддерживаем. А мы их не видим, потому что профсоюз образования Эстонии нам эти требования не присылал, с нами не связывался, мы даже не знаем, уведомили ли организаторы наше самоуправление или нет“.

По словам руководителя восточного региона Центрального союза профсоюзов, они не знакомы ни с одним документом по поводу организации мероприятия 10 ноября, в переговорах не участвовали, потому что их не приглашали. „Руководителя забастовки в Нарве нет, он должен получить полномочия от организаторов забастовки, должны быть инструкции: что делать, как себя вести, кто отвечает за дисциплину, за сохранность имущества работодателя, – комментирует Старцев. – Поэтому мы решили, что с точки зрения закона могут быть риски у наших членов в случае, если они примут участие в забастовке“. Старцев также отметил, что его коллеги, организующие забастовку, почему-то все делают через прессу, но это, по его словам, не является официальным уведомлением работодателя.