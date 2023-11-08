Представитель профсоюза: неучастие учителей в забастовке – это не страх, это разумность
Часть учителей государственной эстонской гимназии в Нарве планируют присоединиться к предупредительной забастовке в отличие от учителей муниципальных школ приграничного города, которых сдерживают условия коллективного договора. Пока бастующих учителей не будет в школе, гимназистам расскажут о том, что такое забастовка, какова ее роль в истории.
По словам Александра Старцева, руководителя восточного региона Центрального союза профсоюзов, в предупредительной забастовке, намеченной на 10 ноября, Нарвский профсоюз образования принимать участие не будет, во-первых, из-за условий действующего коллективного договора, заключенного с горуправой, во-вторых, потому что организаторы забастовки не позвали местный профсоюз присоединиться к ним.
„Коллективный договор налагает обязанность соблюдать мир в трудовых отношениях, поэтому проводить забастовки нельзя, а незаконное участие может караться увольнением“, – сказал Старцев. По его мнению, неучастие учителей в забастовке – это не страх, это разумность.
Старцев отметил, что они могли бы принять участвовать в забастовке в поддержку других учителей. „Но объявить о ней надо было бы за пять рабочих дней, а не за три, как в случае с предупредительной забастовкой, – объясняет Старцев. – Мы в эти сроки не укладывались. Нужно предварительно принять коллективное решение о таком участии, предъявить четкие требования, которые мы поддерживаем. А мы их не видим, потому что профсоюз образования Эстонии нам эти требования не присылал, с нами не связывался, мы даже не знаем, уведомили ли организаторы наше самоуправление или нет“.
По словам руководителя восточного региона Центрального союза профсоюзов, они не знакомы ни с одним документом по поводу организации мероприятия 10 ноября, в переговорах не участвовали, потому что их не приглашали. „Руководителя забастовки в Нарве нет, он должен получить полномочия от организаторов забастовки, должны быть инструкции: что делать, как себя вести, кто отвечает за дисциплину, за сохранность имущества работодателя, – комментирует Старцев. – Поэтому мы решили, что с точки зрения закона могут быть риски у наших членов в случае, если они примут участие в забастовке“. Старцев также отметил, что его коллеги, организующие забастовку, почему-то все делают через прессу, но это, по его словам, не является официальным уведомлением работодателя.
При этом Нарвский профсоюз поддерживает все требования коллег, несмотря на то, что знает о них из прессы, а не из личного общения. „Мы участвовали в их митингах и пикетах, мы с ними рука об руку идем, но забастовка – мероприятие, которое предполагает ответственность перед участниками, чтобы людей потом не преследовали за это, чтобы они не оказались без работы“, – говорит Старцев.
Право на забастовку есть у каждого, добавляет представитель профсоюза, но если учитель присоединится самостоятельно, то в случае непредвиденной ситуации, он сам будет защищать себя, профсоюз не поможет.
В Нарвской государственной эстонской гимназии есть руководитель забастовки, и часть учителей, принимающих участие в этом мероприятии, будет отсутствовать в гимназии с 9 до 10 утра. Но в 10:05 они уже начнут вести свои уроки.
Директор эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар рассказала, что учителя предупредили ее и министерство образования и науки как работодателя о факте проведения такого мероприятия. „Это и поддерживающая забастовка тоже, не только предупредительная, главный месседж – учителя благодарны, что в Ида-Вирумаа зарплаты и условия труда учителей хорошие, но они считают, что такие условия могли бы быть везде в Республике“, – сказала Ирене.
Она добавила, что ее главная задача – организовать работу в школе так, чтобы ученики не пострадали от того, что учителей нет на рабочем месте. „Сейчас есть два варианта, чем занять детей, но склоняемся к тому, что те учителя, которые не участвуют, организуют лекцию о сути забастовки и ее истории, какие должны быть выполнены условия, чтобы можно было бы бастовать, – рассказала директор гимназии. – Потому что, когда наши учителя сообщили своим ученикам о забастовке, оказалось, что они не знают, что это такое. И поэтому мы решили использовать реальный случай для развития учеников, тем более, что мы расположены на Йола, 20, а почти напротив нас, на территории Кренгольма, находится памятник первой забастовке в Эстонии“.
К забастовке учителей также планирует присоединиться часть педагогического коллектива школы в Синимяэ.
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