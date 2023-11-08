Засухи, пожары и смерть. 2023 год станет самым теплым за 125 тысяч лет. Чем это грозит?

Они не считают, что ноябрь и декабрь смогут существенно изменить картину, тем более что начало ноября тоже выдалось теплым.

По данным Службы мониторинга изменений климата ЕС, средние октябрьские температуры в Европе на 0,4 градуса превысили прежний рекордный показатель октября 2019 года.

Период с мая по сентябрь также был самым теплым по сравнению с показателями этих месяцев прошлых лет.

Аномальная жара, лесные пожары и сильные наводнения 2023 года унесли жизни людей во многих странах мира, и рост температур продолжится в 2024-м, предупреждают эксперты.

„Мы действительно не видим никаких признаков того, что череда рекордных по температуре месяцев закончится в ближайшее время“, — говорит Зик Хаусфатер, ученый-климатолог из американской компании Berkeley Earth.

Температуры ноября уже побили несколько рекордов в Японии.

В некоторых странах Европы, в частности, в Греции, впервые показатели ноября превысили 35С.

В ряде регионов Австралии, где лето только начинается, объявлено предупреждение о повышенном риске лесных пожаров, хотя они и так происходят практически ежегодно. Австралийцы опасаются, что ситуация может стать еще хуже.

Максимальная отметка преодолена

В 2018 году группа ученых опубликовала доклад, в котором определила, что потепление планеты на 1,5 градуса по Цельсию следует считать экстремальной ситуацией, требующей экстренных действий.

Этот доклад принят властями разных стран как один из основополагающих в рамках международной политики по борьбе с глобальным потеплением.

Однако ученые обращают внимание, что в 2023 году было много рекордно теплых дней, которые в совокупности уже преодолели порог в 1,5 градуса.

Например, июль, судя по всему, стал самым жарким месяцем за 120 тысяч лет. А сентябрь был теплее на 0,5 градусов, чем любой другой сентябрь до этого.