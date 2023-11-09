Черная пятница - как сделать умные покупки и приобрести все самое необходимое по выгодной цене?

Кампании со скидками снижают цены

Покупайте в период кампаний по сниженным ценам. Скидки бывают практически всегда, но в течение года проводятся и крупные кампании, на которых можно найти отличные цены на все необходимое. Черная пятница - одна из них. Черная пятница - это праздник покупок не только в Эстонии, он возник на основе американской кампании скидок под названием Black Friday. В последние годы Черная пятница стала очень популярной, в ней принимают участие разные магазины и интернет-магазины, в том числе Kaup24 и Hansapost.

Черная пятница - не единственная возможность насладиться отличными ценами, существуют распродажи в понедельник (Э-понедельник), а также собственные предложения различных брендов и фирм. Если вы знаете о приближении большой акции, по возможности приурочьте свои покупки к этому времени. Подписавшись на нашу рассылку, вы всегда будете в курсе самых выгодных акций и скидок!

Кроме того, заранее выберите необходимый товар для покупки. Например, морозильник - незаменимый кухонный прибор, учитывая страсть эстоноземельцев к сохранению выращенных ими продуктов. Все вкусные домашние ягоды, травы и другие продукты можно положить в морозильную камеру и использовать в течение осени и зимы, пока они не закончатся. Но как найти достаточно вместительную морозильную камеру, но при этом достаточно маленькую, чтобы не занимать много места, или если холодильник слишком маленький? Для вдохновения ознакомьтесь с ассортиментом на сайтах Kaup24 и Hansapost и прочтите наши дальнейшие рекомендации. На сайте Kaup24 также представлен ряд товаров, в числе которых и ваш будущий холодильник, поэтому следите за специальными предложениями в Черную пятницу. Вы также можете выбрать марки, за которыми хотите следить, например, LG и другие.

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