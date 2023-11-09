Черная пятница - как сделать умные покупки и приобрести все самое необходимое по выгодной цене?
Экономия - это разумный способ купить все необходимое по хорошим ценам. Для этого существует множество способов, поэтому мы решили показать вам некоторые из них. Откройте для себя наши советы по экономии и совершайте разумные покупки!
Кампании со скидками снижают цены
Покупайте в период кампаний по сниженным ценам. Скидки бывают практически всегда, но в течение года проводятся и крупные кампании, на которых можно найти отличные цены на все необходимое. Черная пятница - одна из них. Черная пятница - это праздник покупок не только в Эстонии, он возник на основе американской кампании скидок под названием Black Friday. В последние годы Черная пятница стала очень популярной, в ней принимают участие разные магазины и интернет-магазины, в том числе Kaup24 и Hansapost.
Черная пятница - не единственная возможность насладиться отличными ценами, существуют распродажи в понедельник (Э-понедельник), а также собственные предложения различных брендов и фирм. Если вы знаете о приближении большой акции, по возможности приурочьте свои покупки к этому времени. Подписавшись на нашу рассылку, вы всегда будете в курсе самых выгодных акций и скидок!
Кроме того, заранее выберите необходимый товар для покупки. Например, морозильник - незаменимый кухонный прибор, учитывая страсть эстоноземельцев к сохранению выращенных ими продуктов. Все вкусные домашние ягоды, травы и другие продукты можно положить в морозильную камеру и использовать в течение осени и зимы, пока они не закончатся. Но как найти достаточно вместительную морозильную камеру, но при этом достаточно маленькую, чтобы не занимать много места, или если холодильник слишком маленький? Для вдохновения ознакомьтесь с ассортиментом на сайтах Kaup24 и Hansapost и прочтите наши дальнейшие рекомендации. На сайте Kaup24 также представлен ряд товаров, в числе которых и ваш будущий холодильник, поэтому следите за специальными предложениями в Черную пятницу. Вы также можете выбрать марки, за которыми хотите следить, например, LG и другие.
Программы постоянных клиентов предлагают дополнительные скидки и индивидуальные предложения
Еще один очень способ принять участие в различных акциях, проводимых в течение года, - присоединиться к программам лояльности. Обычно это означает получение карты постоянного клиента, которая предоставляет дополнительные преимущества покупателям. Они могут зависеть от групп товаров, конкретных продуктов или даже предлагать некоторую скидку на каждую покупку. Безусловно, стоит присоединиться к программе лояльности любимого магазина, так вы сможете покупать необходимую одежду, продукты и все остальное по выгодным ценам.
Следите за распродажами в конце сезона
Новые коллекции привлекают внимание и трудно удержаться от покупок. Но помните, что большинство товаров продается в конце сезона со скидками. Конечно, нужно учитывать, что некоторые вещи к этому времени могут быть распроданы, или что может не оказаться вашего размера. Кроме того, не получится носить эту одежду в текущем сезоне, но она пригодится в следующем году. Только вам решать, что для вас важно и когда делать желаемые покупки.
Составьте список своих самых крупных расходов
Последний совет - планировать крупные расходы. Это означает, что нужно составить список и следить за различными предложениями, которые распространяются на товары из списка желаний. Таким образом вы сможете покупать их, когда действует акция. Например, если вы ранней весной знаете, что вам нужна новая зимняя куртка, вы можете купить ее во время распродажи. Или если вы обустраиваете свой дом и ищете новую мебель для прихожей, начните изучать различные предложения заранее, чтобы не упустить выгодную цену в подходящий момент.
Скидки - это также хороший способ заблаговременно приобрести, например, рождественские подарки для мамы или жены.
Kaup24 и Hansapost предлагают вам все - от одежды до домашней мебели - всегда по выгодным ценам, даже вне кампаний. Посмотрите и сэкономьте!