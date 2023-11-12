„Cолянка“ из русских и эстонских слов: на каком языке разговаривать с ребенком-билингвом?
Алена Бурова, автор книги „Маргарита и ее двуязычный мир“ и мама ребенка, говорящего на нескольких языках, продолжает вести свой блог на RusDelfi. C помощью экспертов она разбирает самые болезненные вопросы, связанные с образованием на неродном языке. Как вести себя родителям? И на каком языке нужно говорить с ребенком?
В конце каждой публикации у родителей есть возможность задать свой вопрос напрямую автору и получить индивидуальную консультацию от экспертов, представленных в тексте.
У нас отличные соседи. Нильс - родом из Швеции, живет в Эстонии уже больше 20 лет, влюблен в эту страну и в свою жену. Его жена, Керли - эстонка. Самая обычная межнациональная семья. Семейный язык? Конечно английский! И иногда немножко эстонский. Знакомая ситуация, правда?
У Нильса и Керли два сына. Как думаете, на каком языке родители разговаривают с сыновьями? Варианта три: английский, эстонский и шведский, какой выбрать? В этой семье повелось так, что Нильс общается с ребятами на шведском, а Керли на эстонском. Нильсу приятно слышать дома свой родной язык, для него важно, чтобы дети могли свободно общаться с бабушкой и дедушкой, которые живут в шведском городе Мальмё. Для Нильса имеет особое значение то обстоятельство, что его дети понимают и разделяют его семейные ценности и традиции.
Нильс и Керли никогда не планировали специально общаться со своими детьми на своих родных языках, используя правило „один человек - один язык“. Но, тем не менее, интуитивно они это правило применяют.
Можно ли как-то обосновать такой подход с научной точки зрения?
Обращаемся к специалисту. По моей просьбе такие разъяснения дает Екатерина Кудрявцева из Германии, кандидат педагогических наук, которая работает с двуязычными детьми и их родителями.
„Если ребенок слышит с рождения более одного языка и живет в более чем одной культуре - у него формируются две и более лингво-культурных „картинки мира“. Таким образом, мы можем говорить об интенсивной мозговой активности многоязычного малыша, которая формирует более мощную смысловую систему, отличную от подобной системы у одноязычного ребенка.
Иногда бывает, что дети, которые с рождения находятся в окружении нескольких языков, начинают говорить несколько позже, чем их одноязычные сверстники. Ведь их мозгу нужно выполнить в два раза больше работы, чем мозгу их сверстников! И здесь принципиально важно, чтобы взрослый носитель каждого языка говорил с ребенком именно на своем родном языке и взаимодействовал с ним в рамках своей родной культуры, последовательно реализуя принцип „один человек – один язык“. Это помогает ребенку выделить систему каждого из языков и каждой из культур. И уложить эти системы в своем сознании.
Другими словами, ребенку необходимо четкое представление о „принадлежности“ языков, например „язык мамы – язык папы“. Это поддерживает ребенка в распределении слов, интонаций, поведенческих характеристик по „правильным“ языкам и культурам“.
„Ну, какой нам толк от принципа „один человек – один язык“, если вся наша семья русская! Даже если наш малыш идет в эстонский детский сад“ - скажете вы, и будете на сто процентов правы.
А теперь - внимание! В нашем случае принцип разделения языков все равно сохраняется, но только трансформируется в сторону ситуативности и может быть сформулирован следующим образом: „одна ситуация - один язык“.
Это означает, что ваш малыш говорит на русском языке дома, а на эстонском в группе. На русском в гостях у бабушки, но на эстонском на игровой площадке.
Почему именно так?
Аналогично ситуации, описанной выше, такая сегрегация помогает вашему ребенку разделить все, что он слышит вокруг, на отдельные языки и понять, что к чему относится. Он еще маленький, он только учится, но должен понять все сам - как правильно закрепить слова за соответствующими языковыми системами и как потом все это богатство речи использовать.
Именно поэтому родителям не рекомендуется использовать в общении с детьми „солянку“ из разноязычных слов, ведь малышей это только запутывает. В результате им требуются дополнительные усилия, чтобы „вывести“ лишнее слово за границы языка.
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