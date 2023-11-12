„Cолянка“ из русских и эстонских слов: на каком языке разговаривать с ребенком-билингвом?

У нас отличные соседи. Нильс - родом из Швеции, живет в Эстонии уже больше 20 лет, влюблен в эту страну и в свою жену. Его жена, Керли - эстонка. Самая обычная межнациональная семья. Семейный язык? Конечно английский! И иногда немножко эстонский. Знакомая ситуация, правда?

У Нильса и Керли два сына. Как думаете, на каком языке родители разговаривают с сыновьями? Варианта три: английский, эстонский и шведский, какой выбрать? В этой семье повелось так, что Нильс общается с ребятами на шведском, а Керли на эстонском. Нильсу приятно слышать дома свой родной язык, для него важно, чтобы дети могли свободно общаться с бабушкой и дедушкой, которые живут в шведском городе Мальмё. Для Нильса имеет особое значение то обстоятельство, что его дети понимают и разделяют его семейные ценности и традиции.

Нильс и Керли никогда не планировали специально общаться со своими детьми на своих родных языках, используя правило „один человек - один язык“. Но, тем не менее, интуитивно они это правило применяют.

Можно ли как-то обосновать такой подход с научной точки зрения?

Обращаемся к специалисту. По моей просьбе такие разъяснения дает Екатерина Кудрявцева из Германии, кандидат педагогических наук, которая работает с двуязычными детьми и их родителями.

„Если ребенок слышит с рождения более одного языка и живет в более чем одной культуре - у него формируются две и более лингво-культурных „картинки мира“. Таким образом, мы можем говорить об интенсивной мозговой активности многоязычного малыша, которая формирует более мощную смысловую систему, отличную от подобной системы у одноязычного ребенка.