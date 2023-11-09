Черная пятница - сумасшедший шопинг для эстоноземельцев
О том, что Черная пятница - один из самых крупных праздников шопинга в Эстонии, говорить не приходится. Это идеальное время, чтобы заблаговременно запастись рождественскими подарками, а также одеждой и аксессуарами для праздничного сезона. Как провести Черную пятницу без стресса, чтобы купить все необходимое?
Список поможет при планировании покупок
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Стиральная машина с сушкой экономит воду
Любая стиральная машина, с сушкой или без нее, экономит большой объем воды по сравнению с ручной стиркой того же количества белья. Вода - самый ценный ресурс нашей планеты, поэтому нужно расходовать ее экономно. Отказаться от стирки нельзя, но можно сделать ее более экологичной, если вашим выбором при покупке будет стиральная машина класса A.
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Wishlist в интернет-магазинах - ваш надежный инструмент для покупок
Хотели бы обезопасить все свои покупки? Один из способов сделать это - выбрать товары из списка желаний до начала акции и добавить их в избранные в интернет-магазине. Это очень просто - достаточно открыть интернет-магазин, найти интересующие товары и нажать на значок в виде сердца (обычно в интернет-магазинах он имеет форму сердца, но в некоторых случаях может быть другим). Таким образом, вы сможете найти все свои любимые товары в одном месте, а когда наступит Черная пятница, просто щелкните на них, ознакомьтесь с предложением и добавьте в корзину покупок.
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