Черная пятница - сумасшедший шопинг для эстоноземельцев

Список поможет при планировании покупок

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Список может быть общим, но может быть и конкретным, с указанием определенных товаров и моделей. Например, если вы хотите купить новый жесткий диск HDD, то можете написать, какой HDD вас больше всего интересует. Возможно, существует даже не один интересующий вас жесткий диск.

А может быть, вас интересует конкретная пара джинсов Tommy Hilfiger, детский трикотаж Reima, кроссовки Converse, кухонная утварь Fiskars или посуда Iittala? Составьте список, чтобы начать предпринимать дальнейшие шаги по более тщательному планированию своих покупок.

Стиральная машина с сушкой экономит воду

Любая стиральная машина, с сушкой или без нее, экономит большой объем воды по сравнению с ручной стиркой того же количества белья. Вода - самый ценный ресурс нашей планеты, поэтому нужно расходовать ее экономно. Отказаться от стирки нельзя, но можно сделать ее более экологичной, если вашим выбором при покупке будет стиральная машина класса A.

Найдите подходящую стиральную машину с сушилкой на сайте Kaup24 или Hansapost и экономьте воду и время. В любом магазине вы найдете стиральные машины с сушкой, а также другую необходимую вам бытовую технику. Если совершаете покупки через интернет, вам не придется тратить время на поездку в магазин - все покупки можно сделать, не выходя из дома. Выберите подходящую марку, например Bosch, LG или Samsung заранее.

Wishlist в интернет-магазинах - ваш надежный инструмент для покупок