ПОДКАСТ | Мифы об инвестировании, которые не дают сделать первый шаг

Истории о потери денег, сбережений, пирамидальных схемах и мошенниках - это то, что мы можем слышать в близком кругу, читать в газетах, а может и сами когда-то имели неудачный опыт. Многие из нас любят критиковать правильное питание или занятия спортом, не сильно углубляясь в тему, а иногда достаточно одного несработавшего примера, чтобы поставить на всей теме клеймо „нет, это точно не работает“. С инвестициями похожая история - много мифов, заблуждений и мнений, которые не только не дают сделать первый шаг к изучению темы, но и заведомо отпугивают потенциально заинтересованных.

Первый камень преткновения, на наш взгляд, это доступность информации на родном языке. Однако на сегодняшний день уже существует достаточно много блогов, литературы, а также подкастов (как наш!), где можно начать ознакомление с темой финансовой грамотности и инвестиций совершенно бесплатно.

В данном эпизоде мы разбираем самые основные мифы об инвестициях, вот некоторые из них: „Для инвестиций нужно много денег“, „Инвестиции - это очень сложно“, „Нас обманут и мы все потеряем“ и так далее. Уже заранее скажем вам, что ответы на все эти мифы будут „нет“, а вот уже для развернутых аргументов придется найти время послушать сам выпуск.

Еще мы говорим о том, кто такой инвестор. Зачем он инвестирует, как он это делает и что он предпринимает в борьбе с инфляцией. Как инвестор может участвовать в бизнесе других компаний, не работая в них и не являясь их собственником? Кто из наших слушателей уже инвесторы, сами того не зная?

Понятие „деньги делают деньги“ - это очередная сказка? Нет, это реально работающий механизм? Объясняем и приводим примеры, понятные каждому. Мы уверены, что данный выпуск поможет начать ознакомление с темой инвестиций, а это уже первый шаг в правильном направлении для тех, кто до этого не знал, как и с чего начать.