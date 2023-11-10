Аллу Пугачеву знают и любят больше, чем Путина: Артемий Троицкий знает, почему певица приезжала в Москву

Взаимосвязана ли война в Израиле и война в Украине? Вы видите в этом некую закономерность - Путин открыл этот „ящик Пандоры“, и дальше гореть начинает везде. Или это -разные истории?

Я не уверен, что во всем виноват Путин, поскольку проблема сейчас другая - весь мир сейчас абсолютно расколот, причем повсюду - не только в Израиле и Украине. Расколот он и в намного более благополучных странах - Америке, Франции и так далее. Мир вступил в очень ответственную и страшную эпоху. Я считаю, что сейчас происходит Армагеддон - последний решительный бой между силами добра и силами зла. И если более конкретно сказать, между силами будущего и прошлого. Нападение хамасовских чертей на фестиваль музыки, где были ангелоподобные юноши в белом. Это была картинка, которую нарочно не придумаешь. Если бы надо было изобразить что-то символическое на тему борьбы тьмы и света, это и произошло на фестивале Supernova.

И все-таки, причастна ли Россия к атаке ХАМАС? Все-таки представители ХАМАС приезжали в Москву после нападения, другие страны их не впустили.

Я считаю, Россия просто оказалась в сложном положении статусной влиятельной стороны-члена безопасности ООН - единственной, которая признала ХАМАС. У меня нет никаких доказательств и уверенности в том, что это Россия подговорила ХАМАС напасть на Израиль 7 октября. Не уверен, что это так, при том, что я крайне негативно отношусь к путинскому режиму.

Вопрос от слушателя - а можно ли слушать музыку, находясь в такой страшной ситуации, в которой мы оказались?

Если музыка вас вдохновляет или отвлекает от происходящего вокруг ужаса, ее надо слушать. Другое дело - может ли музыка помочь в этой ситуации, сплачивать людей и служить символом мира. Я считаю, что самое важное сейчас происходит, к сожалению, на поле боя. Вот там решается судьба человечества. А музыка в этом смысле не значит почти ничего.