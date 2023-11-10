Аллу Пугачеву знают и любят больше, чем Путина: Артемий Троицкий знает, почему певица приезжала в Москву
Журналист Артемий Троицкий в эфире YouTube-канала „И Грянул Грэм“ поделился своими сображениями относительно связи Путина с атакой ХАМАСа и намекнул, почему Алла Пугачева поехала в Россию.
Взаимосвязана ли война в Израиле и война в Украине? Вы видите в этом некую закономерность - Путин открыл этот „ящик Пандоры“, и дальше гореть начинает везде. Или это -разные истории?
Я не уверен, что во всем виноват Путин, поскольку проблема сейчас другая - весь мир сейчас абсолютно расколот, причем повсюду - не только в Израиле и Украине. Расколот он и в намного более благополучных странах - Америке, Франции и так далее. Мир вступил в очень ответственную и страшную эпоху. Я считаю, что сейчас происходит Армагеддон - последний решительный бой между силами добра и силами зла. И если более конкретно сказать, между силами будущего и прошлого. Нападение хамасовских чертей на фестиваль музыки, где были ангелоподобные юноши в белом. Это была картинка, которую нарочно не придумаешь. Если бы надо было изобразить что-то символическое на тему борьбы тьмы и света, это и произошло на фестивале Supernova.
И все-таки, причастна ли Россия к атаке ХАМАС? Все-таки представители ХАМАС приезжали в Москву после нападения, другие страны их не впустили.
Я считаю, Россия просто оказалась в сложном положении статусной влиятельной стороны-члена безопасности ООН - единственной, которая признала ХАМАС. У меня нет никаких доказательств и уверенности в том, что это Россия подговорила ХАМАС напасть на Израиль 7 октября. Не уверен, что это так, при том, что я крайне негативно отношусь к путинскому режиму.
Вопрос от слушателя - а можно ли слушать музыку, находясь в такой страшной ситуации, в которой мы оказались?
Если музыка вас вдохновляет или отвлекает от происходящего вокруг ужаса, ее надо слушать. Другое дело - может ли музыка помочь в этой ситуации, сплачивать людей и служить символом мира. Я считаю, что самое важное сейчас происходит, к сожалению, на поле боя. Вот там решается судьба человечества. А музыка в этом смысле не значит почти ничего.
Но в то же время если мы возьмем визит Аллы Пугачевой а Россию - в информационном плане это вызвало резонанс, как в кремлевских, так и в оппозиционных СМИ.
Алла Пугачева - это звезда такого масштаба и такого значения, что ее так просто даже при большом желании Кремля сбросить со счетов невозможно. Аллу Пугачеву знают и любят больше, чем самого Путина. Это - абсолютно точно, и что бы там ни говорила пропаганда, это находится в подкорке сознания российского населения. Я знаю, с какой целью Алла приехала в Россию - это была сугубо деловая, даже бюрократическая причина. Говорят, что она приехала на похороны Юрия Темирканова - нет, это не так. Может, она и была там, но приехала она не из-за этого. Тем не менее ее визит всполошил всех этих зигующих пропагандистов - смешно.
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