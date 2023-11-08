Правда ли, что на YouTube появилась реклама с призывом к украинским военным вступать в армию Израиля?

Ребята, всем привет! Недавно я вернулся с фронта и задумался о своих перспективах. Мне попалась реклама о вступлении в ЦАХАЛ. Им очень нужны специалисты с реальным боевым опытом. (В этот момент на красном фоне появляется ссылка на англоязычный материал официального сайта Армии обороны Израиля, где рассказано, как вступить в ЦАХАЛ. — Прим. ред.) Именно в Украине таких людей сейчас очень много. У нас на родине я служил в артиллерии сержантом, здесь я стал рядовым, но получаю втрое больше, и скоро закончится рассмотрение заявки на получение гражданства. ЦАХАЛ — мощная современная армия. Тут вы сможете быстро подняться по карьерной лестнице, и ваша семья обязательно найдёт себя место в Израиле. (Вновь появляется ссылка на сайт ЦАХАЛ. — Прим. ред.) Переходите по ссылке, указанной в описании. Увидимся!

Распространяемое 30-секундное видео представляет собой запись экрана устройства, на котором открыли выложенный на YouTube клип на песню Don’t Speak группы No Doubt. Однако вместо музыкального ролика платформа якобы сначала продемонстрировала рекламу, на которой человек в форме армии Израиля произносит на украинском языке:

В верхней части видео при этом размещена фраза на иврите „Важно поделиться!“, а в нижней на чёрном фоне идут украинские субтитры, в которых допущена ошибка. На отметке 00:25 появляется следующая фраза: „І ваша родина обов’язково знайде себе місце в Ізраїлі“, хотя в дательном падеже украинское слово „себе“ пишется как „собі“. Причём эта ошибка имеется не только в тексте — человек на видео тоже произнёс это слово неправильно.

Наиболее ранние публикации с предполагаемой YouTube-рекламой „Проверено“ обнаружило в русскоязычных Telegram-каналах „Выпускайте Кракена!“ (69 000 просмотров) и „Грубо? Простите!“ (7000; в этой версии на ролик наложены русские субтитры и логотип канала), где видео разместили 1 ноября в 15:47 и 15:52 по московскому времени соответственно. Авторы обоих постов утверждают, что запись им прислал анонимный подписчик — такую приписку нередко делают распространители фейков. При этом в некоторых публикациях говорится, что эту рекламу „всё чаще видят зрители YouTube, находящиеся на территории Украины“, но в Сети имеется лишь одна запись, причём с русскоязычным интерфейсом платформы. „Нацисты к нацистам. Наш подписчик заметил чудную штуку — если сидеть в YouTube с украинского VPN, то вылетает реклама, через которую ЦАХАЛ вербует бандеровцев с боевым опытом“, — пишут в канале „Выпускайте Кракена!“. Однако в вирусном ролике рядом с названием платформы стоит буквосочетание FR, соответствующее Франции. В украинской версии YouTube у логотипа написано UA.

Поскольку чёрный фон субтитров в предполагаемой рекламе постоянно меняет своё расположение, „Проверено“ предположило, что изначально там мог быть другой текст, который неаккуратно скрыли, одновременно подменив звуковую дорожку. С помощью обратного поиска по картинкам в сервисе Google Lens мы выяснили, что исходный 40-секундный ролик появился в верифицированном TikTok-аккаунте Армии обороны Израиля ещё 9 октября 2023 года. Однако в оригинале нет ни слова о призыве солдат ВСУ в ЦАХАЛ. На самом деле человек из видео на иврите рассказывал о важных номерах телефонов, среди которых горячая линия справочной службы и психологическая помощь военнослужащим. Соответственно, в нижней части видеоряда на полупрозрачном фоне были субтитры на иврите, а не на украинском языке, а на красном фоне демонстрировались номера телефонов.

Кроме того, „Проверено“ заметило, что рот человека в настоящем видео и в поддельном отличается. Судя по всему, для создания подделки авторы воспользовались приложением, которое с помощью нейросети „озвучило“ сфабрикованный ролик и изменило движения губ израильского солдата.

Таким образом, на YouTube не была показана подобная реклама с вербовкой украинцев в армию Израиля. Изначально этот поддельный ролик появился в прокремлёвских Telegram-каналах, а в основе фейка лежит подлинное видео, опубликованное в соцсетях ЦАХАЛ, в котором неизвестные заменили оригинальную озвучку и субтитры.

Итог: Фейк