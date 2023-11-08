Новым членом правления и заведующим лечебной частью Ляэне-Таллиннской центральной больницы станет профессор Валло Волке

По словам председателя совета больницы Кайри Вахер, при выборе нового заведующего лечебной частью особое внимание уделялось предыдущему опыту работы, наличию степени магистра медицины, управленческим навыкам, а также желанию продвигать и воплощать в жизнь инициативы по развитию лечебной деятельности.

„Сильной стороной профессора Валло Волке являются его выдающаяся работа как врача и ученого, а также его управленческий опыт как в роли руководителя кафедры патофизиологии Тартуского университета, где он заведовал персоналом и занимался преподаванием и исследованиями, так и главы сферы инноваций в Клиникуме Тартуского университета, где он отвечал за исследовательские и инновационные проекты“, - объяснила выбор совета Кайри Вахер.

По своей специальности профессор Валло Волке - эндокринолог. Помимо работы эндокринологом и руководителем сферы инноваций в Клиникуме Тартуского университета, он является также профессором эндокринной физиологии в Тартуском университете. Кроме того, на протяжении многих лет профессор Волке является президентом Эстонского общества эндокринологии, советником Министерства социальных дел по вопросам внутренних болезней, членом комиссии по определению медицинских услуг Кассы здоровья и членом редколлегии журнала Eesti Arst.

Доктор Имби Мокс, занимавшая до этого пост заведующей лечебной частью Ляэне-Таллиннской центральной больницы, на новый должностной срок не претендовала. „От имени совета выражаю огромную благодарность и уважение доктору Имби Мокс за ее многолетнюю и самоотверженную работу в качестве члена правления больницы в 2011-2023 годах, из которых последние три года она исполняла обязанности заведующей лечебной частью, а до этого была главой больницы“, - сказала Вахер.

В октябре совет Ляэне-Таллиннской центральной больницы объявил открытый конкурс на должность члена правления-руководителя лечебной частью в связи с окончанием срока полномочий нынешнего члена правления-руководителя лечебной частью. На конкурс поступило две заявки.

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