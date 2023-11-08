08.11.2023, 17:39
„Алкотуризм“ под угрозой? В Латвии готовится новый пакет ограничений на продажу спиртного(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Депутаты латвийского Сейма готовят небольшую антиалкогольную кампанию. Поправки к Закону „Об обороте алкоголя“, которые будет рассматривать парламент, предполагают довольно жесткие ограничения на продажу и рекламу алкоголя. Но ко второму чтению в Комиссию по социальным и трудовым вопросам поданы еще более радикальные предложения, которые в случае принятия могут заметно изменить привычки жителей страны.
Среди них — запрет на продажу алкоголя по воскресеньям; увеличение возраста, с которого можно покупать алкоголь; запрет на рекламу скидок на алкоголь; запрет на продажу спиртного на бензоколонках и так далее. Delfi обобщает часть предложений депутатов парламента.