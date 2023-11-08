За рубежом
08.11.2023, 17:39

„Алкотуризм“ под угрозой? В Латвии готовится новый пакет ограничений на продажу спиртного

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Данута Дембовская
Журналист
Цены на алкоголь в Латвии (лето 2022)
Цены на алкоголь в Латвии (лето 2022)
ФОТО: Rein Sikk | Delfi Meedia

Депутаты латвийского Сейма готовят небольшую антиалкогольную кампанию. Поправки к Закону „Об обороте алкоголя“, которые будет рассматривать парламент, предполагают довольно жесткие ограничения на продажу и рекламу алкоголя. Но ко второму чтению в Комиссию по социальным и трудовым вопросам поданы еще более радикальные предложения, которые в случае принятия могут заметно изменить привычки жителей страны.

Среди них — запрет на продажу алкоголя по воскресеньям; увеличение возраста, с которого можно покупать алкоголь; запрет на рекламу скидок на алкоголь; запрет на продажу спиртного на бензоколонках и так далее. Delfi обобщает часть предложений депутатов парламента.

Время продажи алкоголя

Больше всего поданных поправок — об ограничении времени торговли алкоголем. Сейчас в стране купить алкогольные напитки можно с 8.00 до 22.00, по ночам легально приобрести спиртное нельзя. Депутаты предлагают...

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