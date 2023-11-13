Центр Таллинна постепенно открывается для автомобилей, транспорт пущен по главным артериям: Нарва мнт, Йыэ, Ахтри
Минувшее лето принесло таллиннцам ряд неудобств, и многим пришлось перестраивать свои ежедневные маршруты для передвижения по городу в связи с масштабными ремонтными работами в центре города. Осенью строительство новой трамвайной линии и работы, ведущиеся параллельно, перешли на следующий этап, и центр города постепенно открывается для автомобилей.
На Йыэ и Пронкси сейчас еще продолжаются работы, но движение по этим улицам уже открыто. Также на днях открылось движение по улице Ахтри от Пирита в сторону Каламая. На Нарва мантеэ на данный момент открыто по одному ряду в каждом направлении и во второй половине ноября будет открыто по два ряда.
Руководитель по проектированию Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна Райдо Рюйтель напомнил почему город инициировал такие масштабные работы одновременно, почему работы на улицах Йые и Пронкси пришлось переносить, как Таллинн пользуется возможностями, которые предоставляет финансирование ЕС, и в чем польза нововведений для города и его жителей.
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