Центр Таллинна постепенно открывается для автомобилей, транспорт пущен по главным артериям: Нарва мнт, Йыэ, Ахтри

На Йыэ и Пронкси сейчас еще продолжаются работы, но движение по этим улицам уже открыто. Также на днях открылось движение по улице Ахтри от Пирита в сторону Каламая. На Нарва мантеэ на данный момент открыто по одному ряду в каждом направлении и во второй половине ноября будет открыто по два ряда.