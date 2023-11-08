ЕК рекомендовала начать переговоры о членстве Украины в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) в среду, 8 ноября, представила доклад о готовности Украины к переговорам о вступлении в Европейский Союз. В нем рекомендуется инициировать переговорный процесс. В то же время в рекомендации содержатся „технические оговорки“, согласно которым стране необходимо добиться большего прогресса в ключевых сферах - от создания надежной и независимой судебной системы до защиты прав меньшинств и внедрения антикоррупционных мер. В марте 2024 года Еврокомиссия отчитается перед Советом ЕС о выполнении остальных условий Украиной и другим кандидатом - Молдовой, с которой тоже предложено начать переговоры о членстве в Евросоюзе.

Грузии, до сих пор не получившей статус кандидата на вступление в ЕС, Еврокомиссия рекомендовала его предоставить. Но в то же время подчеркнула, что правительство этой страны должно провести важные реформы

Окончательное решение по этим пунктам на основе оценки Еврокомиссии должны принять лидеры стран ЕС на саммите, который пройдет в Брюсселе 14 и 15 декабря. Это решение, как и любое другое, требует единогласной поддержки всех 27 членов Евросоюза.

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