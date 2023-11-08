„Это успешная операция в информационной войне“, — российский политолог о том, что стоит за слухами о смерти Путина

Вечером 26 октября русскоязычный анонимный Telegram-канал „Генерал СВР“ сообщил, что президент России Владимир Путин скончался в своей резиденции на Валдае. Новость быстро широко распространилась. Так называемый генерал СВР заявил, что „в 20:42 мск врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть Путина“, а также предупредил о попытке государственного переворота в России. „В настоящее время врачи заперты в помещении с телом Путина, их задерживают сотрудники службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитрия Кочнева, который находится в контакте и получает указания от секретаря Службы безопасности Николая Патрушева. Безопасность тела президента усилена. Ведутся активные переговоры. Любая попытка представить президентом кого-то другого после смерти Путина является государственным переворотом“, - говорится в сообщении канала.