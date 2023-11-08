„Русским в Париже не интересны русские Берлина“. Жительница Таллинна попала на честный разговор про судьбу эмигрантов в центре Европы

Анна Монгайт вступает в разговор с утверждения, о том, что идет информационная война. Поэтому журналисты, покидая Россию, отказываются от команды, средств, карьеры, безопасности в пользу убеждений. Для многих есть серьёзная угроза не только безопасности, но и жизни. „Невозможно работать журналистом во время войны. Я представляю „Дождь“, Андрей независимый журналист, и ему проще“, - утверждает она.

Фильм уже вызвал неожиданную реакцию по ту сторону границы. Из Саратова приехал следователь, на администрацию завели уголовное дело. По словам Андрея Лошака, это еще не хэппи-энд, так как доверия властям нет уже давно. „А зачем сейчас снимать такое кино?“ - звучит вопрос из зала. „Показать, на чем стоит русский мир. Игнорировать это стало трудно“, - констатирует режиссер.

„Фильм снимали уже во время полномасштабной российско-украинской войны, с октября 2022-го по февраль 2023-го“, - говорит автор. Герои фильма ходят на работу, спорят о политике, смотрят обращения Путина по телевизору, уезжают на войну и возвращаются с нее. Или не возвращаются.

Среди зрителей как недавное уехавшие, так и те, кто живут во Франции с 1990-х годов, мужчин существенно меньше, чем женщин. Знаменитый журналист Андрей Лошак презентует новый фильм под названием „Пентагон“. Этот документальный проект рассказывает о жизни бывшего общежития, которое принадлежит администрации Новоузенска — маленького города в Саратовской области. Местные называют это здание „Пентагоном“. Те, у кого есть работа, получают в переводе на европейскую валюту около 150 евро в месяц. В этом доме нет ни нормального отопления, ни водоснабжения. Канализация сливается прямо в подвал.

Встреча проходила в 11-м округе французской столицы - а это далеко не гламурный район - в зале, похожем на маленькую аудиторию государственного университета. На сцене стол, два микрофона и проектор. У зрителей в руках бумажные стаканчики с кофе из аппарата в коридоре. Как объяснили организаторы, еще год назад было возможно снять более приятный зал, но теперь это очень сложно - никто не хочет связываться с русскими. Ни с какими, ни с теми, кто поддерживает Кремль, ни с их противниками.

„Дождь“ - честная журналистика, нежелательная организация, иноагент. Люди рискуют, общаясь с нами. Все наши эксперты находятся вне России. Привлекая экспертов или публичных деятелей, мы сталкиваемся с проблемой, что никто не хочет говорить лицом“, - продолжает журналистка.

Есть ли варианты обеспечить безопасность источников? „Да, - признается Монгайт. - Мы прибегаем к программам изменяющим голос, переозвучиваем героев, снимаем их в темноте. И в итоге получаем материал, которому сложно верить, потому что у вещающего нет ни имени, ни лица. И эта информация теряет свою ценность“.

„Снимать в России стало очень трудно, - вторит своей коллеге Андрей Лошак. - Не найти команду, в титрах 80% людей под псевдонимами. Снимая людей, ты их подставляешь“.

Впрочем, это далеко не единственная трудность, с которой сталкивается телеканал. „Мы можем рассказывать про события в Украине, но мы не можем туда попасть из-за гражданства РФ“, - описывает Анна главное событие последних двух лет. Еще одна проблема современной журналистики - это привыкание к насилию. Зрителя тронут теперь уже только сцены крайней жестокости и насилия. Увы, этого в нынешней жизни хоть отбавляй.

Зачем сейчас нужны русскоязычные медиа? „Медиа на русском языке сейчас может заниматься только аналитикой, - отвечает Анна на новый вопрос. - Это нужно для уехавших, они объединяют, ты понимаешь, что ты не один со своими взглядами, ты можешь думать о том, как повлиять, и поддерживать связь с тем, кто дома, и с происходящим там“.

Анна рассказала, что „Дождь“ хотел делать филиалы для русских уехавших. Чтобы русские Берлина обменивались новостями с русскими Парижа и Лондона. Но оказалось, что русским интересна Россия, им не так уж интересны русские из других европейских столиц. Им интересна их бывшая общая страна. Они хотят слушать голоса и верить, что Прекрасная Россия будущего - это они, люди, которые уехали.

Подаю голос и спрашиваю: а для вас? Вы вернетесь назад, когда всё закончится? Анна отвечает, что это её любимый вопрос и её ответ „да“. Андрей лишь вздыхает.

После официальной части люди еще долго не могли разойтись. Общались, предлагали друг другу помощь, обменивались контактами, делились опытом о получении заветного паспорта таланта. И даже на улице были слышны разговоры про школы, про русскоязычных врачей, про поиски жилья.

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