ВИДЕО | Реальное уголовное дело на Путина и чем оно закончилось(20)
Российская оппозиционерка Любовь Соболь, уехавшая из страны по причине преследований, на своем YouTube-канале выпустила видео об уголовном деле, которое завели на Владимира Путина в девяностые.
В первой части почти получасового ролика Соболь рассказывает о „чехарде премьер-министров“ при Ельцине, предшествующей назначению Путина переемником президента.
„В июне 1999 года управлением по расследыванию преступной деятельности УВД Санкт-Петербурга Ленинградской области заводится уголовное дело №144128. Руководство корпорации „Двадцатый трест“ обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере“, - представляет дело Соболь во второй половине видео.
Цитируя следователя по делу, Соболь отмечает, что никто не ожидал, что дело дойдет до „главных людей страны“.
„Здесь все, как мы любим в делах Путина, - комментирует оппозиционерка события того времени, - таинственные смерти, многомиллиардные хищения и, конечно же, верные друзья, с конца 90-х помогавшие Путину в деле распила родины“.
В 1992 году Петербург переживает один из самых тяжелых периодов, рассказывает Соболь. В городе нищета, разруха и безденежье. И на этой тяжелой ситуации в стране умело наживается будущий президент России Владимир Путин и его сообщники.
В 1992 году Марина Салье и Юрий Гладков возглавляли комиссию, созданную для расследования деятельности председателя комитета по внешним связям Владимира Путина, при мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке. После того как комиссия представила результаты расследования, горсовет принял резолюцию, призывающую мэра отправить Путина в отставку и поручить прокуратуре расследовать подозрения в коррупции и хищении средств. Собчак проигнорировал рекомендацию.
В докладе говорилось о программе „Ресурсы в обмен на продовольствие“, связанной с бартерными поставками из-за рубежа продовольствия для Петербурга в обмен на сырьё (нефти, леса, цветных и редкоземельных металлов).
Договоры, по словам Салье, были заключены с подставными фирмами и лицензии выдавались лично Путиным. Ни он, ни его заместитель не имели права на выдачу этих лицензий. „Эти товары уходили за рубеж, а продовольствие не поступало и не поступило“, - рассказывала в интервью Марина Салье.
Далее Соболь говорит о том, какие кредиты выдавала мэрия Санкт-Петербурга подставным фирмам, которые тратили эти гигантские суммы на гостинницы и виллы, куда после приезжали политики из мэрии Санкт-Петербурга. В том числе Путин и Собчак.
Заведенное в конце 1999 года дело до конца доведено так и не было. Смотрите в видео, что случилось с участниками дела и почему его в итоге закрыли.
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