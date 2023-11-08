МНЕНИЕ | Андрей Деменков: Война в Украине стала войной за внимание
Два месяца назад я писал в Delfi о том, что происходит рутинизация войны в Украине. У западной аудитории снижается к ней интерес – и это чревато тем, что политики могут пойти на поводу у уставших избирателей и снизить поддержку Украины. К сожалению, с тех пор опасность лишь усугубилась. Украине приходится воевать не только с Россией, но и за внимание западных союзников.
Война, похоже, угодила в „идеальный шторм“ проблем. Как военных, так и политических. Начатое еще в июне трудное, медленное украинское наступление к ноябрю почти выдохлось. Освободив несколько сотен квадратных километров под Бахмутом и в Запорожье, ВСУ встали, увязнув в эшелонированной обороной россиян. Украинские десанты закрепились на левом берегу Днепра в Херсонщине, но не могут отодвинуть линию соприкосновения с противником достаточно далеко, чтобы организовать переправу для основных сил. С другой стороны, сколько ни бросает Москва сил на окружение и взятие Авдеевки, сколь-нибудь существенного продвижения не получается: украинцы стоят твердо.