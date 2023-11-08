МНЕНИЕ | Андрей Деменков: Война в Украине стала войной за внимание

Два месяца назад я писал в Delfi о том, что происходит рутинизация войны в Украине. У западной аудитории снижается к ней интерес – и это чревато тем, что политики могут пойти на поводу у уставших избирателей и снизить поддержку Украины. К сожалению, с тех пор опасность лишь усугубилась. Украине приходится воевать не только с Россией, но и за внимание западных союзников.