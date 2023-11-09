„Как только они узнавали, сколько у меня детей, им было все равно, что я не беженка“. Многодетная мама прошла сложный путь, чтобы снять жилье в Ида-Вирумаа

Мы пьем чай на кухне в доме в Силламяэ, который раньше был общежитием. В единственном подъезде дома - старые окна, обшарпанные стены и тусклые лампочки. Здесь точно можно снимать боевик о девяностых. Получится весьма атмосферно и правдоподобно.

Однако картина меняется после того, как переступаешь порог двухкомнатной арендной квартиры, где обосновалась Ольга - сама квартира в хорошем состоянии, с вполне современным ремонтом. Мы садимся пить чай, и нас окружают любопытные ребятишки: пятилетний мальчик и его трехлетний брат. На руках у Ольги - младший ребенок, которому чуть больше года. В соседней комнате за компьютером старший из мальчишек - ему 12. У Ольги есть еще шестилетняя дочка, но в момент нашей встречи она гостит у бабушки.