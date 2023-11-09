ФОТО: Nina Briantseva | Delfi Meedia
Новости Ида-Вирумаа
09.11.2023, 10:00

„Как только они узнавали, сколько у меня детей, им было все равно, что я не беженка“. Многодетная мама прошла сложный путь, чтобы снять жилье в Ида-Вирумаа

 
Предлагаемые квартиры шокировали своим состоянием

Ольга (полное имя редакции известно) родом из Таллинна, но уже год живет в Силламяэ. Просто потому, что однажды она приехала сюда отдохнуть, и ей приглянулся этот небольшой город у моря. Поэтому спустя несколько лет, после расставания с мужем и отцом своих пятерых детей, она твердо решила, что будет жить именно здесь.

Мы пьем чай на кухне в доме в Силламяэ, который раньше был общежитием. В единственном подъезде дома - старые окна, обшарпанные стены и тусклые лампочки. Здесь точно можно снимать боевик о девяностых. Получится весьма атмосферно и правдоподобно.

Однако картина меняется после того, как переступаешь порог двухкомнатной арендной квартиры, где обосновалась Ольга - сама квартира в хорошем состоянии, с вполне современным ремонтом. Мы садимся пить чай, и нас окружают любопытные ребятишки: пятилетний мальчик и его трехлетний брат. На руках у Ольги - младший ребенок, которому чуть больше года. В соседней комнате за компьютером старший из мальчишек - ему 12. У Ольги есть еще шестилетняя дочка, но в момент нашей встречи она гостит у бабушки.

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