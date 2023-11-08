Под Авдеевкой погиб неонацист и соратник Тесака, год назад получивший 16 лет колонии за двойное убийство

„Тело ищут и не могут найти. Мы долгое время сами искали, потому что он перестал выходить на связь. Его сослуживцы, которые были с ним в отряде, рассказали, что в них прилетел кассетный боеприпас. Двое человек оказались в больнице после прилета, а мой брат погиб“, — сказала Анастасия Аристархова.

По данным Regrum, Аристархов отправился на войну в сентябре 2023 года и попал в отряд „Шторм Z“.

Аристархов в июле 2022 года получил 16 лет лишения свободы по делу об убийстве двух человек в 2007 году на почве межнациональной ненависти. Обвинения Аристархову были предъявлены на основании показаний Марцинкевича, которые он дал незадолго до своей гибели в колонии.

Аристархов ранее входил в праворадикальную организацию „Формат 18“, лидером которой был Марцинкевич. На момент получения приговора в 2022 году он уже отбывал длительное наказание в колонии за убийство таксиста.

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