Связанный с военной промышленностью РФ бизнесмен потерял элитное имущество в Финляндии

Судебный пристав конфисковал в Киркконумми объекты недвижимости россиянина Бориса Алёшина, которого Евросоюз включил в санкционный список из-за войны в Украине.

Конфискацию осуществили в сентябре по инициативе Министерства иностранных дел. Согласно решению судебного пристава, у Алёшина конфисковали два соседних участка с недвижимостью недалеко от местечка Лонгвик. Стоимость объектов составляет более 2,5 млн евро.

Алешин связан с российской военной промышленностью

ЕС включил 68-летнего предпринимателя и ученого Бориса Алёшина в санкционный список летом из-за аргессивной войны России в Украине. Это решение объясняют тем, что москвич Алёшин работает во многих компаниях, связанных с военной промышленностью России.

Он является научным и технологическим советником генерального директора компании United Aircraft Corporation (UAC), которым владеет российское государство. Дочерние предприятия этого концерна выпускают, в частности, истребители МиГ и „Сухой“ для российской армии. Борис Алёшин также председатель совета директоров компании „Кронштадт“, производящей беспилотные военные дроны „Орион“ для армии России.

Собственность людей, подвергшихся экономическим санкциям со стороны ЕС, замораживается в Евросоюзе. Кроме того, им запрещено путешествовать по странам союза или проезжать через ЕС транзитом.

Любил рыбачить в Финляндии

Алёшин направил Министерству оборону заявку на разрешение покупки участка летом 2020 года. В заявке говорится, что бизнесмен проводил отпуска в этих местах, где любил преимущественно заниматься рыбалкой.

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