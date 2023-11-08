Будут ли учителя муниципальных школ Нарвы бастовать?

По словам Сергея Мисника, профсоюз в коллективных трудовых отношениях по необходимости в пределах своей компетенции представляет и защищает права и интересы работников всех нарвских работников образования.

„Мы не будем принимать участие в предупредительной забастовке, но мы полностью солидарны с теми учителями, которые будут участвовать“, – сказал Мисник. Причина – условия коллективного договора.

„Ограничения для профсоюзов установлены действующим законодательством, – объяснил Мисник. – У нас заключен коллективный договор с Нарвской городской управой. Один из его пунктов гласит: „В период действия договора профсоюз не имеет права объявлять забастовку. Призывать к приостановке работы, бойкоту деятельности работодателя или осуществлять иные меры, которые причинят работодателю экономический ущерб“. Наша позиция такова: в индивидуальном порядке каждый учитель вправе сам принять для себя решение об участии в предстоящей забастовке, связанной с повышением заработной платы, следуя установленному организаторами порядку“.

Мисник добавил, что, по мнению профсоюза, проблемы в сфере образования, безусловно, есть, и их нужно решать безотлагательно.

Стоит отметить, что в республиканский союз работников образования нарвские профсоюзы не входят. По словам Мисника, это объясняется тем, что нет достаточных коммуникаций со стороны республиканского профсоюза, находящегося Таллинне. В целом, по его оценке, в Нарве в профсоюзах состоит порядка трети от общего числа нарвских учителей школ и гимназий, а также детских садов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.