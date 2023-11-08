„Без генераторов и дизеля ХАМАСу придется выйти из тоннелей“. Офицер израильской армии раскрывает военные планы своей страны

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль несколько дней назад. Цель его визита — добиться гуманитарной паузы в конфликте и обсудить вопросы защиты гражданского населения в секторе Газа. Госсекретарь США встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и членами его правительства. Перед поездкой Блинкена было объявлено, что в ходе визита будут обсуждаться конкретные шаги по минимизации ущерба мирному населению, а также освобождению заложников, некоторые из которых являются гражданами США. Во время встречи с Блинкеном президент Израиля Исаак Герцог рассказал, как Израиль предупредил жителей Газы о предстоящей наземной операции. По его словам, в сектор Газа было отправлено шесть миллионов текстовых сообщений, сделано четыре миллиона телефонных звонков и распространено более миллиона листовок. Президент озвучил эти цифры в ответ на критику Израиля и обвинения в нарушении прав человека.