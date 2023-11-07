Польские водители перекрыли три КПП на границе с Украиной. Чем они недовольны?

Им не нравится, что украинские перевозчики, не подчиняющиеся европейским стандартам, как польские, могут предложить гораздо более дешевый сервис.

По данным украинского министерства транспорта, ежемесячно польско-украинскую границу проходят 40–50 тысяч грузовиков, по большей части принадлежащие украинским компаниям. Это вдвое больше, чем до войны.

Как пишет „Украинская правда“, протестующие блокируют три погранпункта: в Гребенном, Дорогуске и Корчевой. Они пропускают в обоих направлениях только по одному грузовику в час. Исключение делается для машин, везущих грузы для армии, гуманитарную помощь, а также скоропортящиеся продукты и живой скот.

На легковые автомобили блокада не распространяется.

По сообщениям, пограничный переход в Медыке пока остается открытым. Однако протестующие не исключают, что если их требования не будут выполнены, то могут быть заблокированы и другие контрольно-пропускные пункты.

Поляки требуют, чтобы украинские водители снова ездили в ЕС только по разрешениям, чтобы были ужесточены правила для иностранных перевозчиков внутри Европы, а также чтобы в Польше нельзя было регистрировать компании, финансы которых находятся за пределами ЕС.

Кроме того, польские водители требуют, чтобы им разрешили выезжать из Украины в отдельной очереди в рамках электронных очередей для автомобилей с номерами ЕС. Они также просят создать отдельную очередь на границе для порожних грузовиков и предоставить им доступ к украинской системе грузоперевозок „Шлях“.

Еще до начала блокады в министерстве инфраструктуры Украины заявили, что большинство требований не могут быть выполнены. По словам замглавы ведомства Сергея Деркача, требования польских дальнобойщиков „мягко говоря, не коррелируют с интересами наших перевозчиков“.

Как развивался конфликт

Требование к украинским перевозчикам пересекать границу только по разрешениям будет означать возврат к старым правилам, на которые украинцы жаловались годами.