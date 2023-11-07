Заявлял ли представитель Израиля в ООН, что его соотечественники убивают палестинцев, потому что те кидаются в них камнями?
В конце октября 2023 года стал вирусным ролик, якобы снятый в ООН — израильский дипломат демонстрирует камень и объясняет, почему его страна воюет с палестинцами. Мы решили проверить, реально ли происходящее на видео.
В длящемся чуть менее минуты ролике показано, как участвующий в заседании Совета безопасности ООН израильский дипломат кладёт на стол камень и произносит речь. В вирусных постах утверждается, что таким образом он объясняет, почему Израиль „убивает женщин и детей“. „Это из-за камня. Они каждый день бросают в нас эти камни. Что бы вы сделали?“ — такую цитату приводят авторы публикаций. Подобные посты появились, в частности, во многих Telegram-каналах: „Прямой эфир“ (693 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Топор Live“ (315 000), Colonelcassad (263 000), „Россия сейчас“ (261 000), „Правдивости“ (201 000), „Путин в Telegram“ (175 000), Voblya (161 000), „Росич | Rosich“ (143 000), „Армия / Новости“ (139 000), „Бладсикер 2.0“ (138 000), „Шейх Тамир“ (122 000) и др. Аналогичные публикации размещали и в других социальных сетях, на развлекательных сайтах, блог-платформах и форумах.
В ролике и правда запечатлён постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, он занимает эту должность с лета 2020 года. Однако на видео, снятом в зале заседаний Совета безопасности ООН, дипломат носит маску, а от соседей за круглым столом отделён прозрачными экранами, хотя антиковидные ограничения в штаб-квартире организации в Нью-Йорке сейчас не действуют.
Более того, если послушать речь дипломата на английском языке, в ней нет фразы, которую приписывают ему в вирусных постах. Поисковые запросы по точной цитате из речи Эрдана не дали результатов. Поиск по фамилии постпреда Израиля в ООН и отдельным словам из его выступления приводит на сайты СМИ, в частности The Jerusalem Post и The Times of Israel. Однако это не свежие новости — все упоминания Эрдана с камнем относятся к январю 2022 года.
В публикации The Jerusalem Post сообщаются детали произошедшего: выступая на заседании Совета безопасности ООН, прошедшем 19 января 2022 года и посвящённом палестино-израильскому конфликту, Эрдан заявил, что этот орган уделяет мало внимания палестинскому насилию в отношении израильтян.
„Камни могут убивать. Террорист — это не только человек с оружием. Террорист — это не только человек с бомбой. Такие камни бросаются в израильтян, в их машины и автобусы. Их бросают в израильских мужчин и женщин, в израильских младенцев и подростков. Каждый божий день. Но мир не возражает. Посчитаете ли вы это террористическим нападением, если такой камень будет брошен в вашу машину, когда вы едете в ней со своим ребёнком? Не могли бы вы хотя бы осудить эти жестокие террористические нападения, совершённые палестинцами против израильских гражданских лиц?“
На официальном сайте ООН есть полные стенограммы всех заседаний Совета безопасности. 19 января 2022 года, действительно, проводилась встреча по обсуждению ситуации на Ближнем Востоке. В этом документе можно обнаружить как цитату из видео, так и полную речь Эрдана.
„Год назад я выразил надежду на то, что обсуждения Совета по Ближнему Востоку станут более сбалансированными и отразят реальные угрозы миру и стабильности в регионе. Однако сегодня я, к сожалению, вынужден выразить это желание снова. <…> Теракты с камнями — не маленькими, а вот такими, которые бросают в израильтян в их машинах и автобусах. Каждый день в израильских мужчин и женщин, в израильских младенцев и детей бросают камни. Только в 2021 году израильтяне подверглись 1775 каменным атакам со стороны палестинских террористов, но мир ничего не говорит. Сочли бы члены Совета терактом, если бы в их машину, когда они ехали с детьми, бросили камень? Именно такое нападение унесло жизнь четырёхлетней Адель Битон и других. Что бы сделали представители стран, которые находятся здесь? Осудят ли они, по крайней мере, те жестокие террористические нападения, совершённые палестинцами против израильского гражданского населения?“
Никаких угроз или обещаний, что в ответ на бросание камней в своих граждан Израиль будет бомбить сектор Газа, дипломат в своей речи не давал.
Таким образом, распространяемое в соцсетях видео подлинное, но не имеет никакого отношения к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, последовавшим в ответ авиаударам израильской армии и продолжающимся обстрелам со стороны боевиков. Гилад Эрдан показывал в ООН камень в ходе своей речи почти двумя годами ранее и ничего не говорил о том, что бросание таких камней палестинцами в израильтян — это повод для „убийств тысяч женщин и детей“.
Итог: Неправда