Заявлял ли представитель Израиля в ООН, что его соотечественники убивают палестинцев, потому что те кидаются в них камнями?

„Год назад я выразил надежду на то, что обсуждения Совета по Ближнему Востоку станут более сбалансированными и отразят реальные угрозы миру и стабильности в регионе. Однако сегодня я, к сожалению, вынужден выразить это желание снова. <…> Теракты с камнями — не маленькими, а вот такими, которые бросают в израильтян в их машинах и автобусах. Каждый день в израильских мужчин и женщин, в израильских младенцев и детей бросают камни. Только в 2021 году израильтяне подверглись 1775 каменным атакам со стороны палестинских террористов, но мир ничего не говорит. Сочли бы члены Совета терактом, если бы в их машину, когда они ехали с детьми, бросили камень? Именно такое нападение унесло жизнь четырёхлетней Адель Битон и других. Что бы сделали представители стран, которые находятся здесь? Осудят ли они, по крайней мере, те жестокие террористические нападения, совершённые палестинцами против израильского гражданского населения?“