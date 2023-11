Заявлял ли представитель Израиля в ООН, что его соотечественники убивают палестинцев, потому что те кидаются в них камнями?

Более того, если послушать речь дипломата на английском языке, в ней нет фразы, которую приписывают ему в вирусных постах. Поисковые запросы по точной цитате из речи Эрдана не дали результатов. Поиск по фамилии постпреда Израиля в ООН и отдельным словам из его выступления приводит на сайты СМИ, в частности The Jerusalem Post и The Times of Israel. Однако это не свежие новости — все упоминания Эрдана с камнем относятся к январю 2022 года.