Рождество уже не за горами! Что подарить маме?

Новый коврик для йоги. Это идеальный рождественский подарок для мамы, чей утренний распорядок включает в себя солнечные ванны или легкую растяжку перед началом дня. Не обязательно использовать коврик для йоги во время занятий йогой или растяжкой, его можно брать с собой в те дни, когда хочется заняться силовыми упражнениями.

Массажный пистолет для шеи. После интенсивной тренировки или рабочего дня самое время расслабить мышцы, для этого отлично подходит массажный пистолет для шеи, который можно легко использовать в домашних условиях. Результат настолько хорош, что такая вещь пригодится не только маме - каждый захочет сам помассировать себе шею.