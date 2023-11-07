Мэр Нарвы Яан Тоотс сообщил о новшествах в регулировании дорожного движения в городе

По словам Яана Тоотса движение на улице Кересе и Раху вызывает некоторое беспокойство. „Главная проблема в том, что светофоры работают небольшой отрезок времени и водители, не успев проехать на зеленый сигнал нарушают правила дорожного движения и проезжают на красный сигнал светофора. Это ставит в опасное положение других участников движения. О сложившейся ситуации жители Нарвы высказывают свое недовольство также и в социальных сетях, поэтому я взял на себя ответственность и вчера, 6 ноября, дал указание городским специалистам найти возможность и установить светофоры на улицах Кересе и Раху в режим желтого мигающего сигнала. Это временное решение, которое будет работать в определенный момент времени. Я предложил перевести светофоры в рабочий режим с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 18:00, а в остальное время в режим желтого мигающего сигнала. Сегодня я получил информацию, что данное решение должно вступить в силу уже с сегодняшнего дня“, - сказал мэр Нарвы Яан Тоотс.

По словам руководителя Департамента городского хозяйства Натальи Шибаловой, сейчас город занимается этой проблемой и ведет переговоры с фирмой Traffesti OÜ о возможности перевода светофоров в желтый мигающий режим. „Департамент городского хозяйства совместно с Департаментом развития и экономики пытается найти возможное временное решение, чтобы снизить напряженную ситуацию. Следует иметь в виду, что светофоры в настоящее время все еще находятся на стадии регулирования и в конечном итоге должны быть синхронизированы и переведены в комфортный режим „зеленой волны“. Возможно, после этого проблема с движением на этих участках исчезнет или значительно уменьшится. В любом случае город уже сейчас ищет временные варианты решения и учитывает рекомендации полиции“, сказала - Наталья Шибалова.