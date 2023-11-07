Мэр Нарвы Яан Тоотс сообщил о новшествах в регулировании дорожного движения в городе(1)
В конце прошлой недели, 3 ноября мэр Нарвы Яан Тоотс встретился с правоохранительными органами и обсудил важные городские темы. Во время встречи также обсудили движение на недавно реновированных в Нарве транзитных дорогах.
По словам Яана Тоотса движение на улице Кересе и Раху вызывает некоторое беспокойство. „Главная проблема в том, что светофоры работают небольшой отрезок времени и водители, не успев проехать на зеленый сигнал нарушают правила дорожного движения и проезжают на красный сигнал светофора. Это ставит в опасное положение других участников движения. О сложившейся ситуации жители Нарвы высказывают свое недовольство также и в социальных сетях, поэтому я взял на себя ответственность и вчера, 6 ноября, дал указание городским специалистам найти возможность и установить светофоры на улицах Кересе и Раху в режим желтого мигающего сигнала. Это временное решение, которое будет работать в определенный момент времени. Я предложил перевести светофоры в рабочий режим с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 18:00, а в остальное время в режим желтого мигающего сигнала. Сегодня я получил информацию, что данное решение должно вступить в силу уже с сегодняшнего дня“, - сказал мэр Нарвы Яан Тоотс.
По словам руководителя Департамента городского хозяйства Натальи Шибаловой, сейчас город занимается этой проблемой и ведет переговоры с фирмой Traffesti OÜ о возможности перевода светофоров в желтый мигающий режим. „Департамент городского хозяйства совместно с Департаментом развития и экономики пытается найти возможное временное решение, чтобы снизить напряженную ситуацию. Следует иметь в виду, что светофоры в настоящее время все еще находятся на стадии регулирования и в конечном итоге должны быть синхронизированы и переведены в комфортный режим „зеленой волны“. Возможно, после этого проблема с движением на этих участках исчезнет или значительно уменьшится. В любом случае город уже сейчас ищет временные варианты решения и учитывает рекомендации полиции“, сказала - Наталья Шибалова.
В ближайшее время планируется совместное совещание руководства города с представителями фирмы Traffest OÜ и представителями Департамент полиции и погранохраны. До этого планируется перевести светофоры в рабочий режим в период с 07.00 до 09.00 и с 16.00 до 18.00 и в остальное время в режим мигания. Обращаем внимание, что пока это временное решение и просим всех участников движения быть внимательными на дорогах.
Светофоры были построены в рамках проекта TEN-T. По ранее представленной информации, согласно проекту, устанавливается „зеленая волна“ светофора, после чего движение на реконструированных улицах Раху и П.Кересе станет заметно более плавным. Настройка светофоров и получаемый в результате комфорт вождения во многом зависят от загруженности транспорта. По данным Traffesti OÜ (установщика и конфигуратора светофорной системы), настройка может занимать до трех месяцев, пока реальная транспортная нагрузка не стабилизируется в разных направлениях.
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