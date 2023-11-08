Монолог туристки из Таллинна об Иране: там пьют? Нужно носить хиджаб? Хотят воевать с Израилем?
Яна Гашкова - руководитель Школы полезного маркетинга „Paprika“ и профессиональный преподаватель для взрослых на днях вернулась из поездки в Иран, где была ответственной за туристическую группу. Она поделилась с RusDelfi своими впечатлениями, рассказала, безопасно ли туда ехать, и действительно ли жители Ирана выступают за войну с Израилем. Далее - рассказ от имени Яны.
В Иране мы провели две недели. Поездка планировалась на 11 дней, но так вышло, что отменили наш рейс - у Turkish Airlines возникли неполадки в системе.
Участие в поездке я приняла совершенно случайно. Я знакома с гидом - Еленой Матоян которая организует поездки в разные страны. И так как я работаю со взрослыми людьми, она мне предложила съездить в Иран в качестве лидера группы - сопровождающего. Я, недолго думая, приняла это приглашение. Первые 11 дней с нами был гид, а после того, как у нас не получилось сразу улететь, с группой была только я.