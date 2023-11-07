Таллинн намерен передать стадионы в долгосрочную аренду клубам для поддержки молодежного футбола
Таллиннская горуправа внесла предложение в горсобрание о том, чтобы с 4 декабря передать Хийуский стадион, Ласнамяэский стадион, футбольный стадион Висмари и футбольную площадку Выйдуйооксу администрирующим сейчас стадионы футбольным клубам в аренду сроком на десять лет.
На Хийуском стадионе тренируется футбольный клуб Nõmme Kalju, на стадионе Висмари - Legion,на расположенной на улице Пунане Ласнамяэской футбольной площадке тренировки и соревнования проводит клуб FC Infonet, а на площадке Выйдуйооксу – клуб Ajax Tallinn.
По словам вице-мэра Тийта Терика, футбольные клубы пользуются городской инфраструктурой на основании договоров об аренде уже сейчас, но более продолжительный период действия договора обеспечит клубам стабильность при планировании деятельности. „Приоритетом Таллинна является поддержка спортивной деятельности среди молодежи на льготных и стабильных условиях, чтобы способствовать активному образу жизни. Перед заключением договоров с новым сроком действия были скорректированы и цены, при этом важно учитывать, чтобы у клубов больше не было прямой обязанности инвестирования. Более продолжительный срок аренды даст им чувство уверенности, что они смогут продолжить спортивную деятельность и предложить детям тренировки в долгосрочной перспективе, что чрезвычайно важно для здоровья молодежи и развития спорта“, - пояснил Терик.
Согласно проекту, клубы будут оплачивать помимо арендной платы также все расходы, связанные с использованием стадионов.
В этом случае Infonet JK MTÜ станет оплачивать аренду стоимостью 1248 евро в месяц,
MTÜ Nõmme Kalju FC – 2560евро,
MTÜ Tallinna Jalgpallikool LEGION – 1828 евро,
MTÜ Jalgpalliklubi Ajax TLMK - 1153 евро.
К стоимости аренды добавляется налог с оборота. Начиная с 2025 года величина арендной платы будет увеличиваться каждый год с 1 января на 2%.
При формировании стоимости аренды учитывались общий уровень цен на долгосрочную аренду футбольных площадок столицы, рыночная обстановка, состояние арендуемого городского имущества, а также практика других местных самоуправлений, таких как Тарту и Пярну.
Арендаторы отвечают за обслуживание и благополучие городского имущества и земельного участка, включая уборку снега. Также при необходимости они заключают договоры об использовании коммунальных услуг и оплачивают необходимые расходы, связанные с использованием и администрированием городского имущества, включая расходы на обслуживание и администрирование. Для сохранения городского имущества и его поддержания в хорошем состоянии арендаторы обязуются ремонтировать и обслуживать искусственное покрытие футбольных площадок в соответствии с руководством Эстонского футбольного союза и нести связанные с этим расходы.
Помимо этого, обязанностью арендаторов является предоставить возможность районным муниципальным школам проводить на площадках занятия физкультурой. Остальным футбольным клубам необходимо предоставлять возможность проведения по крайней мере одной 1,5-часовой молодежной тренировки хотя бы на половине поля круглый год три дня в неделю в период с 16 до 19 часов. В этом случае за использование площадки необходимо внести плату главному арендатору стадиона в соответствии с прейскурантом.
Таллиннское горсобрание обсудит предложение горуправы в ходе заседания, которое запланировано на 16 ноября.
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