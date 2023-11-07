Таллинн намерен передать стадионы в долгосрочную аренду клубам для поддержки молодежного футбола

На Хийуском стадионе тренируется футбольный клуб Nõmme Kalju, на стадионе Висмари - Legion,на расположенной на улице Пунане Ласнамяэской футбольной площадке тренировки и соревнования проводит клуб FC Infonet, а на площадке Выйдуйооксу – клуб Ajax Tallinn.

По словам вице-мэра Тийта Терика, футбольные клубы пользуются городской инфраструктурой на основании договоров об аренде уже сейчас, но более продолжительный период действия договора обеспечит клубам стабильность при планировании деятельности. „Приоритетом Таллинна является поддержка спортивной деятельности среди молодежи на льготных и стабильных условиях, чтобы способствовать активному образу жизни. Перед заключением договоров с новым сроком действия были скорректированы и цены, при этом важно учитывать, чтобы у клубов больше не было прямой обязанности инвестирования. Более продолжительный срок аренды даст им чувство уверенности, что они смогут продолжить спортивную деятельность и предложить детям тренировки в долгосрочной перспективе, что чрезвычайно важно для здоровья молодежи и развития спорта“, - пояснил Терик.

Согласно проекту, клубы будут оплачивать помимо арендной платы также все расходы, связанные с использованием стадионов.

В этом случае Infonet JK MTÜ станет оплачивать аренду стоимостью 1248 евро в месяц,

MTÜ Nõmme Kalju FC – 2560евро,

MTÜ Tallinna Jalgpallikool LEGION – 1828 евро,

MTÜ Jalgpalliklubi Ajax TLMK - 1153 евро.

К стоимости аренды добавляется налог с оборота. Начиная с 2025 года величина арендной платы будет увеличиваться каждый год с 1 января на 2%.

При формировании стоимости аренды учитывались общий уровень цен на долгосрочную аренду футбольных площадок столицы, рыночная обстановка, состояние арендуемого городского имущества, а также практика других местных самоуправлений, таких как Тарту и Пярну.