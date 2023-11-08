„Он дешевый и неприглядный!“ Эстонский союз автовладельцев начинает борьбу против Bolt и других каршеринговых фирм

Как отмечает Союз автовладельцев в своем заявлении, в советское время постоянно подчеркивалось, что все вокруг „не твое, не мое, а наше!“, тем самым поощрялось воровство и посягательство на имущество, ведь все было общим. Не случайно родилось крылатое выражение „Все вокруг колхозное, все вокруг моё!“

По мнению Союза автовладельцев, фирмы, предлагающие автомобили в краткосрочную аренду, привлекают людей, которым вообще не следует становиться участниками дорожного движения. Только тот человек, который передвигается на личном транспорте, будет заботиться о нем и выбирать щадящую манеру езды. Например, автовладелец, заботящийся о своем турбодизеле, воздержится от поездок на короткие расстояния и предпочтет поездку на общественном транспорте или отправится пешком. Зная свой автомобиль как свои пять пальцев, владелец справится с управлением и в трудных дорожных условиях.