08.11.2023, 10:35
„Он дешевый и неприглядный!“ Эстонский союз автовладельцев начинает борьбу против Bolt и других каршеринговых фирм(22)
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонский союз автовладельцев, прославившийся своим протестом против введения автомобильного налога, начинает кампанию, направленную против Bolt и других фирм, предоставляющих автомобили в аренду, обвиняя их, например, в отсутствии культуры дорожного движения и паркинга, сообщает Delfi Ärileht.
Как отмечает Союз автовладельцев в своем заявлении, в советское время постоянно подчеркивалось, что все вокруг „не твое, не мое, а наше!“, тем самым поощрялось воровство и посягательство на имущество, ведь все было общим. Не случайно родилось крылатое выражение „Все вокруг колхозное, все вокруг моё!“