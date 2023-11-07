Перемирие, гуманитарная пауза, прекращение огня. В чем отличие и почему ничего из этого нет в войне Израиля и ХАМАС

Арабские страны, ООН и неправительственные организации призывают к немедленному прекращению огня.

США, Канада, Великобритания и Евросоюз поддерживают „гуманитарные паузы“, но против перемирия, поскольку считают, что на этом этапе оно не устранит причину конфликта, а лишь усугубит его, поскольку позволит ХАМАС прийти в себя и снова напасть на Израиль.

Израиль резко против перемирия до освобождения всех заложников, но допускает „короткие тактические паузы — час там, час здесь“.

В чем разница

ООН выделяет несколько вариантов временного прекращения войн. Некоторые ведут к миру, другие лишь облегчают страдания мирного населения.

„Во время войны стороны могут согласиться на паузу в боевых действиях, чтобы позволить жизненно важной помощи добраться до мирных жителей или провести мирные переговоры. Важно различать эти сценарии, особенно между паузами исключительно в гуманитарных целях и сценариями, согласованными в рамках политического процесса“, — говорится в словаре Управления по координации гуманитарных вопросов (OCHA) ООН.

В нем указаны семь видов политических и гуманитарных пауз, многие из которых едва отличимы друг от друга. Вот они.

Прекращение огня. (Ceasefire, иногда переводится как перемирие). Долгосрочное прекращение боевых действий во всем географическом районе конфликта, обычно согласованное в рамках политического процесса. Его цель — создать условия для диалога и долгосрочного политического урегулирования.

Прекращение боевых действий. Временное прекращение активных боевых действий с целью дать воюющим сторонам возможность начать политический диалог и попытаться договориться о долговременном прекращении огня.

Временное прекращение боевых действий. Согласовывается на конкретный период времени в рамках конкретного географического района боевых действий.

Гуманитарная пауза. То же самое, что временное прекращение боевых действий, но исключительно „в целях достижения гуманитарных целей“.