Перемирие, гуманитарная пауза, прекращение огня. В чем отличие и почему ничего из этого нет в войне Израиля и ХАМАС
С момента нападения ХАМАС на Израиль другие страны, ООН и правозащитники требуют остановить боевые действия хотя бы на время. Спор о том, как именно, упирается в термины. Они множатся с каждым днем: перемирие, гуманитарная пауза, прекращение огня, тактическая пауза. В чем отличие между ними?
Арабские страны, ООН и неправительственные организации призывают к немедленному прекращению огня.
США, Канада, Великобритания и Евросоюз поддерживают „гуманитарные паузы“, но против перемирия, поскольку считают, что на этом этапе оно не устранит причину конфликта, а лишь усугубит его, поскольку позволит ХАМАС прийти в себя и снова напасть на Израиль.
Израиль резко против перемирия до освобождения всех заложников, но допускает „короткие тактические паузы — час там, час здесь“.
В чем разница
ООН выделяет несколько вариантов временного прекращения войн. Некоторые ведут к миру, другие лишь облегчают страдания мирного населения.
„Во время войны стороны могут согласиться на паузу в боевых действиях, чтобы позволить жизненно важной помощи добраться до мирных жителей или провести мирные переговоры. Важно различать эти сценарии, особенно между паузами исключительно в гуманитарных целях и сценариями, согласованными в рамках политического процесса“, — говорится в словаре Управления по координации гуманитарных вопросов (OCHA) ООН.
В нем указаны семь видов политических и гуманитарных пауз, многие из которых едва отличимы друг от друга. Вот они.
Прекращение огня. (Ceasefire, иногда переводится как перемирие). Долгосрочное прекращение боевых действий во всем географическом районе конфликта, обычно согласованное в рамках политического процесса. Его цель — создать условия для диалога и долгосрочного политического урегулирования.
Прекращение боевых действий. Временное прекращение активных боевых действий с целью дать воюющим сторонам возможность начать политический диалог и попытаться договориться о долговременном прекращении огня.
Временное прекращение боевых действий. Согласовывается на конкретный период времени в рамках конкретного географического района боевых действий.
Гуманитарная пауза. То же самое, что временное прекращение боевых действий, но исключительно „в целях достижения гуманитарных целей“.
Гуманитарный коридор. Согласованные сторонами маршруты и логистика перемещения гуманитарных грузов и/или людей из одного пункта в другой в районе активных боевых действий.
„Процедуры деконфликтизации“, или система гуманитарной нотификации. Координация и обмен информацией о времени и месте оказания гуманитарной помощи.
Дни тишины. Используется прежде всего для обеспечения доступа детей к медицинской помощи под эгидой ООН, в том числе для национальных кампаний иммунизации в зоне боевых действий.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.