Докладная записка с грифом „секретно“: Nordica может обанкротиться

Будущее также выглядит туманным, если не сказать мрачным.

Компанию пытаются оживить санаторы из консалтинговой фирмы Knighthood Global. По их прогнозам, Nordica снова начнет получать прибыль не раньше августа следующего года. Пока же деньги из компании утекают, поскольку осень и зима — низкий сезон в авиационной отрасли.

Финансовое состояние Nordica могло достигнуть критического предела уже в октябре. Экономический отчет за октябрь еще не опубликован, но в сентябре команде спасателей удалось сократить убытки.

„Существует реальный риск, что задолженность возрастет настолько, что кредиторы начнут процесс банкротства“, — говорится в докладной записке, которая была представлена правительству месяц назад и объявлена не подлежащй разглашению, поскольку содержит коммерческую тайну.