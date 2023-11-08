Докладная записка с грифом „секретно“: Nordica может обанкротиться

В меморандуме, подготовленном Министерством климата в отношении Nordic Aviation Group, она же Nordica, говорится, что „из-за плохих финансовых показателей компания столкнулась с кризисом ликвидности“. Иными словами — у нее заканчиваются деньги, пишет Eesti Ekspress.
Будущее также выглядит туманным, если не сказать мрачным.
Компанию пытаются оживить санаторы из консалтинговой фирмы Knighthood Global. По их прогнозам, Nordica снова начнет получать прибыль не раньше августа следующего года. Пока же деньги из компании утекают, поскольку осень и зима — низкий сезон в авиационной отрасли.
Финансовое состояние Nordica могло достигнуть критического предела уже в октябре. Экономический отчет за октябрь еще не опубликован, но в сентябре команде спасателей удалось сократить убытки.