РФ вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Страны НАТО осудили это решение и собираются приостановить действие договора

Выход России из ДОВСЕ „является последним в ряде действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность“. „Россия продолжает демонстрировать пренебрежение к контролю над вооружениями, в том числе к ключевым принципам взаимности, транспарентности, соблюдения, верификации и согласия принимающей страны, и подрывает основанный на правилах международный порядок“, — отметили страны НАТО.

В заявлении отмечается, что ситуация, в которой государства альянса — участники договора соблюдают его, а Россия не соблюдает, была бы неприемлемой. „Вследствие этого, государства-члены НАТО — участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на такой срок, который потребуется, в соответствии со своими правами согласно международному праву. Это решение полностью поддерживают все государства-члены НАТО“, — говорится в заявлении.

Решение приостановить действие ДОВСЕ подтвердила Великобритания. США приостановят участие в договоре 7 декабря, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

Россия вышла из ДОВСЕ

В ночь на 7 ноября завершена процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). МИД РФ, выпустивший заявление по этому поводу, напомнил, что действие договора было приостановлено еще в 2007 года, а сейчас он „окончательно ушел для нас в историю“.

МИД подчеркнул, что на данном этапе никакие договоренности в сфере контроля над вооружениями с властями „государств-членов НАТО и стран-клиентов этого блока“ невозможны.

„Только когда жизнь заставит их вернуться к конструктивным и реалистичным позициям, соответствующий диалог мог бы возродиться как часть усилий по формированию новой системы европейской безопасности, отвечающей интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада“.

Россия приостановила действие ДОВСЕ в июле 2007 года. В марте 2015 года власти РФ объявили, что прекращают участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.