Первому настоящему торговому центру в Ласнамяэ - 20 лет: за это время его посетили 82 млн раз

20 лет назад при скоплении большого количества людей был открыт Lasnamäe Centrum, первый современный и большой торговый центр в Ласнамяэ. „Интерес к новому торговому центру на открытии был настолько велик, что за первые два дня Centrum посетили вдвое больше людей, чем проживает в Ласнамяэ“, - рассказала руководитель Lasnamäe Centrum Теана Башкирцева.

Спустя двадцать лет клиентская база центра по-прежнему велика: ежегодно магазины и пункты обслуживания центра посещают почти четыре миллиона человек. „На сегодняшний день Ласнамяэский центр посетили 82 миллиона человек, и, если говорить языком цифр, то каждый житель Ласнамяэ посетил центр 683 раза, или 34 раза в год“, - отметила Теана Башкирцева.

Lasnamäe Centrum как деловой партнер также высоко ценится арендаторами. Веское тому подтверждение – десять компаний, сотрудничество с которыми продолжается с момента открытия торгового центра и до сих пор. „Интерес к свободным площадям в Lasnamäe Centrum всегда превышает предложение“, — подчеркнула Башкирцева.

„Одной из отличительных особенностей посетителей Ласнамяэ является высокий спрос на услуги, поэтому среди наших арендаторов по-прежнему много поставщиков услуг“, — добавила она. По словам Башкирцевой, в Lasnamäe Centrum по утрам часто можно увидеть оживленные очереди перед дверями банков, мобильных операторов или страховых офисов.

„Широкий выбор услуг Lasnamäe Centrum важен, потому что в каком-то смысле мы также взяли на себя социальную ответственность. Мы помогаем местному сообществу организовать свою повседневную жизнь. Здесь можно заниматься банковскими операциями, заключать договоры страхования, обменивать валюту и т.д.“, - добавила Башкирцева.