Купил себе дом в Нарве, но забыл за него заплатить: историк рассказал городскую легенду про Петра I
Гид по Нарве и историк Александр Опенко рассказал о том, как Нарва связана с российским царем Петром I и что стало с его резиденцией впоследствии.
Во время Северной войны (1700–1721) царь Петр I в битве под Нарвой в ноябре 1700 года потерпел сокрушительное поражение от шведской армии под командованием молодого Карла XII.
Однако через четыре года он снова осадил город и в августе 1704 года захватил его. Петр I часто приезжал сюда и даже купил себе дом, который находился рядом с бастионом „Пакс“ (в переводе с латыни — „мир“). До 1680-х годов бастион именовался „Врангель“ в честь шведского фельдмаршала Германа Врангеля (1587–1643).
Со второго этажа царской резиденции можно было при помощи подъемного моста попасть на бастионный вал, а оттуда на пристань. Говорят, Петр I обожал выходить на вал и смотреть в подзорную трубу, нет ли в округе врагов.
Городская легенда гласит, что царь приказал купить этот дом у серебряных дел мастера Якова Луде. Занятый государственными делами, Петр забыл выслать продавцу деньги. Тогда Луде подал жалобу в суд на полковника Преображенского полка, кем представился ему русский царь. Суд постановил взыскать с должника сумму и проценты.
До Второй мировой войны в этом здании находился археологический музей, в котором в том числе хранились личные вещи Петра I. В ходе военных действий дом был частично разрушен, а потом, в 1950- е годы и вовсе снесен.
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