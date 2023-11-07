ФОТО | Горы мусора в Ласнамяэ: жильцы требуют разобраться в „этом ужасе“

„Хочется предать огласке ситуацию, которая повторяется на протяжении долгого времени. С пятницы и в течение выходных накапливается мусор. Жители смотрят на весь этот ужас, хотя платят за услугу вывоза мусора“, - написала в редакцию RusDelfi Виктория, проживающая по адресу Пунане, 21.

Жильцы дома недовольны организацией вывоза мусора. „Постоянно нужно мыть машину, так как птицы гадят и в наглую сидят на машинах, - продолжает она. - Товарищество данную проблему скидывает на управу района, якобы фирма по вывозу мусора не может проехать из-за ремонтных работ Tallinna Vesi. Однако не первый раз было замечено, что в других домах мусор вывозился на выходных без каких-либо препятствий. Буду очень благодарна, если поможете привлечь внимание старейшины Ласнамяэ“.

Старейшина Ласнамяэ Юлиана Юрченко в ответе RusDelfi пояснила, что проблема действительно была в подъезде к мусорным контейнерам. „В управу района поступило несколько сообщений о мусоре около заглублённых контейнеров дома Пунане, 21. В данном случае оператору не удалось вывести мусор третьего ноября из-за строительной техники, и следующий вывоз был назначен на шестое ноября (именно в этот день Виктория обратилась к RusDelfi - прим.ред.). Эта информация также была передана правлению квартирного товарищества. Специалисты управы связались со всеми сторонами и убедились, что в понедельник, шестого ноября вывоз мусора был произведён без проблем“, - резюмировала она и в подтверждение отправила фотографию с места.

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