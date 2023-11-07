ПОДКАСТ | Кульминация чемпионата Эстонии по футболу: кто возьмет золото и бронзу, а кому пора на выход?
В чемпионате Эстонии по футболу осталось сыграть всего один тур. На титул претендуют две команды – „Флора“ и „Левадия“. Журналисты RusDelfi обсудили, кто же поднимет над головой заветный трофей, кто завоюет бронзу, а кто останется за бортом Высшей лиги. Слушайте подкаст!
Предпоследний тур чемпионата Эстонии подарил зрителям немало эмоций. Действующий чемпион страны „Флора“ могла уже в минувшее воскресенье завоевать 15-й чемпионский титул, но благодаря голу Бурамы Фомбы на 95-й минуте „Левадия“ обыграла „Флору“ со счетом 2:1. Судьба чемпионства решится в заключительном туре 11 ноября, когда „Флора“ встретится с „Нымме Калью“, а „Пайде“ с „Левадией“. Матчи пройдут одновременно в 14:00.
Турнирная таблица:
Кто станет чемпионам?
Если „Левадия“ победит, а „Флора“ проиграет или сыграет вничью, то „Левадия“ станет чемпионом. При любом другом раскладе титул достанется „Флоре“.
Сражение за бронзу
У „Пайде“ и таллиннского „Калева“ 52 и 50 очков соответственно, остальные клубы уже не участвуют в медальной гонке. Команда, занявшая третье место в чемпионате, обеспечит себе место в отборочном раунде Лиге конференции и призовой фонд - несколько сотен тысяч евро.
Так как „Калев“ дважды обыгрывал в этом сезоне „Пайде“ и дважды сыграл с ними вничью, то при равенстве очков именно таллиннская команда займет третье место. Если „Калев“ выиграет в последнем туре у „Транса“, то „Пайде“ придется обыгрывать „Левадию“, чтобы занять третье место.
Битва за четвертое место
У „Нымме Калью“ и „Вапруса“ по 48 очков. Если победитель Кубка Эстонии в следующем году будет из тройки лидеров, то четвертое место гарантирует место в отборочном раунде Лиги конференций.
1) Если „Калев“ выиграет или сыграет вничью, то он не сможет опуститься ниже четвертого места, независимо от результатов других матчей.
2) В случае поражения „Калева“ и победы „Калью“ именно „розовые пантеры“ займут четвертое место.
3) „Вапрус“ поднимется на четвертое место, если „Калев“ и „Калью“ проиграют, а они выиграют у „Курессааре“.
Борьба за выживание
У „Таммеки“ - 24 очка, у „Харью“ - 23. Команда, занявшая последнее место в чемпионате, отправляется покорять первую лигу. Предпоследняя команда будет участвовать в стыковых матчах, где за место под солнцем надо будет бороться с „Виймси“. Чтобы остаться в элите эстонского футбола, „Харью“ необходимо побеждать в пятничной встрече против „Таммеки“, иначе им придется попрощаться с высшей лигой.