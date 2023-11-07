ОТ РЕДАКЦИИ | Рейтинг Isamaa - повод для беспокойства реформистов и центристов(5)
Подрыв доверия к премьер-министру Кае Каллас после скандала вокруг ее мужа, усиление налогового бремени, а также избрание Михаила Кылварта на пост председателя Центристской партии добавили напряжения в эстонскую политическую жизнь.
На протяжении последних недель в Эстонии оживленно обсуждают рейтинги партий, которые показывают ряд интересных изменений в нашей политике. Рейтинги между выборами можно сравнить с промежуточными финишами в забеге, потому что эстонская политика это не спринт, а забег на 3000 метров с препятствиями, где участникам не только нужно быстро бежать, правильно распределяя силы, но и преодолевать, например, ямы с водой.
Самые интересные перемены произошли у реформистов, центристов и Isamaa. У партии EKRE избиратели очень преданные и своим предпочтениям не изменяют, что показали выборы в Рийгикогу в 2019 и 2023 гг., когда за нее отдали свой голос практически одинаковое количество граждан: почти сто тысяч в 2019-м и 98 тысяч в 2023 году. 20% всех голосов являются своеобразным „потолком“ для EKRE, и это весьма неплохой результат, но в эстонской политической системе этого недостаточно для прохождения в правительство в условиях, когда возможных партнеров у EKRE еще меньше, чем в 2019 году, когда ей удалось первый и пока единственный раз попасть в правительственную коалицию.
Скандал, разгоревшийся вокруг мужа Каи Каллас Арво Халлика и его бизнес-деятельности с Россией, которую многие жители Эстонии сочли циничной в условиях полномасштабного российского вторжения в Украину, сильно подорвал рейтинг реформистов: по состоянию на конец октября Партию реформ поддерживают 20%. Для реформистов это тревожный знак, потому что прошлый раз такие показатели были у них в конце 2021 года.
В то же время значительно вырос рейтинг у партии Isamaa, которая с 2011 года теряла сторонников, отдававших свой голос именно реформистам. Поэтому те, кто сейчас переживает разочарование в реформистах, скорее всего, вернутся к отечественникам, которых теперь ведет уверенный и харизматичный Урмас Рейнсалу. Для Isamaa это хороший знак, это придает уверенности ее лидерам, а спонсоров мотивирует поддерживать партию, которая десять лет вела бой, чтобы преодолеть пятипроцентный избирательный порог и чью скорую кончину предрекали последние 10 лет.
Повод для волнения есть и у центристов. Не только потому, что с приходом Михаила Кылварта на пост председателя партия раскололась и начался так называемый „великий эстонский исход“, но и потому, что фигура Кылварта не смогла остановить падение центристского рейтинга. Как правило, новый лидер приносит партии рост рейтингов и новые идеи, но Кылварту этого не удалось, и теперь вместе с эстонскими политиками от центристов уходят и эстонские избиратели.
Настоящим моментом истины для наших партий станут выборы в Европарламент 2024 года. Следующие местные выборы в Эстонии состоятся в 2025 году, а выборы в Рийгикогу - в 2027 году. Поэтому у политиков и партий еще достаточно времени, чтобы приложить усилия и изменить ситуацию в свою пользу. Не забывая о благе избирателя.
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