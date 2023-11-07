ОТ РЕДАКЦИИ | Рейтинг Isamaa - повод для беспокойства реформистов и центристов

На протяжении последних недель в Эстонии оживленно обсуждают рейтинги партий, которые показывают ряд интересных изменений в нашей политике. Рейтинги между выборами можно сравнить с промежуточными финишами в забеге, потому что эстонская политика это не спринт, а забег на 3000 метров с препятствиями, где участникам не только нужно быстро бежать, правильно распределяя силы, но и преодолевать, например, ямы с водой.

Самые интересные перемены произошли у реформистов, центристов и Isamaa. У партии EKRE избиратели очень преданные и своим предпочтениям не изменяют, что показали выборы в Рийгикогу в 2019 и 2023 гг., когда за нее отдали свой голос практически одинаковое количество граждан: почти сто тысяч в 2019-м и 98 тысяч в 2023 году. 20% всех голосов являются своеобразным „потолком“ для EKRE, и это весьма неплохой результат, но в эстонской политической системе этого недостаточно для прохождения в правительство в условиях, когда возможных партнеров у EKRE еще меньше, чем в 2019 году, когда ей удалось первый и пока единственный раз попасть в правительственную коалицию.

Скандал, разгоревшийся вокруг мужа Каи Каллас Арво Халлика и его бизнес-деятельности с Россией, которую многие жители Эстонии сочли циничной в условиях полномасштабного российского вторжения в Украину, сильно подорвал рейтинг реформистов: по состоянию на конец октября Партию реформ поддерживают 20%. Для реформистов это тревожный знак, потому что прошлый раз такие показатели были у них в конце 2021 года.