МНЕНИЕ | Михаил Кылварт: „У правительства нет экономических целей“

ВВП Эстонии во втором квартале этого года упал на 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В принципе, это не новость, поскольку ВВП продолжает снижаться уже почти два года. В ситуации, когда у нас нет ясности – стабилизируется ли экономика через пару лет или нет, у государства пока еще есть возможность определить приоритетные секторы экономики и социального капитала, чтобы развивать их и создавать благоприятную предпринимательскую среду. Это не означает регулирование бизнеса со стороны государства, наоборот – государство должно создать подходящие условия для бизнеса, в том числе выгодную налоговую систему. Принимаемые сегодня правительством решения окажут долгосрочное влияние на государство и, прежде всего, на наших людей. Для восстановления экономики недостаточно лишь бухгалтерского подхода, необходима долгосрочная стратегия. Сейчас главная цель правительства – сохранить бюджетное равновесие, однако это никак не способствует развитию экономики.