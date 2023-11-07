07.11.2023, 09:59
В Таллинне проходит Неделя ресторанов, шеф-повара готовы к приёму самых взыскательных гурманов
В Таллинне проходит неделя ресторанов. С конца прошлого года некоторые рестораны столицы отметили некоторые позиции в своём меню „Зелёным знаком“, который был разработан городом. „Зелёный знак“ означает, что блюдо приготовлено из мяса животных, выращенных в эстонии, из продуктов, произведённых и изготовленных в соответствии с требованиями органического земледелия или является веганским блюдом.
Роман Защеринский, владелец двух ресторанов, который неутомимо изобретает новые концепции и рецепты, и Тимофей Монахов, одновременно работающий шеф-поваром в двух ресторанах Таллинна и Латвии, принадлежащих группе отелей Schlössle, рассказали о том, как сказываются экологические тенденции на ожиданиях публики и ресторанном бизнесе.