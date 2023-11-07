Минобороны России сообщило о 17 сбитых беспилотниках над Крымом и Черным морем. Из-за падения обломков дрона пострадал один человек
Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над акваторией Черного моря и аннексированным Крымом, пишет Meduza со ссылкой на Минобороны России.
Еще восемь дронов перехвачены, добавили в ведомстве.
Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки одного из сбитых беспилотников упали во дворе частного дома в селе Орловка. В результате пострадал мужчина, он получил перелом руки.
По словам Развожаева, „серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано“.
Минобороны РФ ранее сообщало, что вечером 4 ноября ВСУ нанесли ракетный удар по судостроительному заводу „Залив“ имени Бутомы в Керчи. В результате попадания ракеты был поврежден один из кораблей на заводе. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук утверждал, что в момент атаки на заводе находился „один из самых современных кораблей ЧФ РФ — носитель крылатых ракет „Калибр““. По его словам, для атаки ВСУ использовали крылатые ракеты SCALP (французский вариант британских ракет Storm Shadow).
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