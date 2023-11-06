„Громадське“: украинские военные, попавшие под ракетный удар в Запорожской области, ждали опоздавшего командира

По словам одного из собеседников издания, награждение было запланировано на 9 часов утра, но затем его перенесли на 9:30. В это время военные уже были выстроены и ждали командира. Российские войска нанесли ракетный удар в районе 10:10.

Источники издания утверждают, что командир прибыл на место „буквально через две минуты после прилета“.

„Громадське“ пишет, что российские войска следили за бойцами 128-й бригада с беспилотника, корректируя ракетный удар. Один из источников отметил, что российские военные ошиблись и попали в здание позади военных.

„И значит, все те, кто стоял ближе к дороге, они все 200-е [погибли]. А личный состав, который должен был награждаться (командиры пушек, наводчики, артиллеристы), их немного прикрыла стена дома, в который попал „искандер“. За счет этого жертв немного меньше“, — рассказал источник.

О том, что российские военные следили за солдатами ВСУ, сообщали российские военные телеграм-каналы. Они публиковали видео, из которого следует, что над местом „прилета“ находился российский дрон.

Источник издания „Суспiльне“ утверждает, что ударов было два: одна ракета попала в здание позади места сбора, вторая — по скоплению личного состава на улице. По данным издания, Лысюк продолжает выполнять свои обязанности командира бригады. Журналисты дозвонились до него и спросили, кто был инициатором награждения в прифронтовом населенном пункте. Лысюк ответил, что „эта информация с ограниченным доступом“.

3 ноября российские войска нанесли удар ракетой „Искандер-М“ по украинским военным из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожской области. Украинские СМИ писали, что российская ракета ударила по военнослужащим ВСУ во время церемонии награждения в честь Дня артиллерии в одном из прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области.