Климатический кризис: что такое „углеродная нейтральность“ и как ее достичь?
Еще 10 лет назад понятие „углеродная нейтральность“ было известно разве что экспертам-климатологам, читающим специализированные научные журналы. Сегодня без упоминания этого термина не обходится почти ни одно обсуждение глобальной проблемы изменения климата, пишет BBC Russian.
Принцип углеродной нейтральности положен в основу климатической политики большинства стран мира, каждая из которых взяла на себя обязательство в ближайшие несколько десятилетий полностью прекратить выбросы парниковых газов.
Дело в том, что количество лишнего тепла, которое поглощает наша планета, пропорционально совокупным выбросам CO2. А значит, другого выбора у человечества попросту нет: ведь до тех пор, пока глобальные выбросы остаются хоть немного выше нуля, Земля будет продолжать нагреваться.
Русская служба Би-би-си простыми словами объясняет смысл понятия „углеродная нейтральность“ и рассказывает об основных проблемах, стоящих на пути достижения этой цели.
Что такое „углеродная нейтральность“?
Углеродной нейтральности (или „net zero“, то есть „чистого ноля“) мир достигнет тогда, когда концентрация в атмосфере углекислого и других парниковых газов стабилизируется и перестанет стремительно расти.
Чтобы это произошло, всем странам мира необходимо полностью отказаться от сжигания любого органического топлива — то есть торфа, угля, нефти, газа, а в идеале даже и обычных дров. Потому что основным продуктом горения любой органики является как раз углекислый газ (он же СО2) — один из главных виновников медленного разогрева планеты.
Еще более выраженным парниковым эффектом, чем СО2, обладает метан (СН4) — один из основных побочных продуктов предприятий сельского хозяйства, также выделяемый при захоронении почти любых органических отходов.
Оба эти газа не дают попавшей на Землю солнечной энергии покинуть планету, как бы запирая тепло в атмосфере.
Обычно с задачей по переработке СО2 справляются деревья, однако по мере роста городского населения все больше лесных массивов по всему миру идет под топор, чтобы освободить землю под строительство или сельскохозяйственные угодья.
В 2015 году 197 стран мира подписали Парижское климатическое соглашение, договорившись принять все необходимые меры, чтобы к 2100 году средние температуры на планете не превысили доиндустриальные значения на 1,5-2°C.
Как в один голос уверяют ученые, для этого все страны мира должны полностью отказаться от использования ископаемого топлива, переведя экономику на другие рельсы, не позже 2050 года.
Впрочем, экспертам ООН даже этот прогноз кажется излишне оптимистичным. В Организации уверены: чтобы избежать „надвигающейся климатической катастрофы“, нужно ускорить переход на „чистый ноль“ еще на одно десятилетие.
Значит ли это полное прекращение выбросов СО2?
Ученые признают: полностью отказаться от выбросов в атмосферу парниковых газов невозможно. Однако в теории весь выброшенный CO2 можно „компенсировать“, отфильтровав его в том же количестве прямо из воздуха (и сохранив в твердой форме).
Компенсацию можно производить естественным способом — путем высадки новых деревьев и восстановления торфяников. А можно — промышленным: за счет фильтрации воздуха от излишков СО2 и захоронения углерода глубоко под землей.
Правда, отфильтровать из атмосферы один углекислый газ (для его захоронения) — задача не из легких. И хотя подобные устройства уже разработаны, масштабировать предлагаемые решения пока очень сложно, и даже в теории с их помощью удастся компенсировать лишь малую часть нынешнего объема выбросов.
Поэтому ученые в один голос твердят, что для достижения цели „чистого нуля“, необходимо полностью отказаться от ископаемого топлива - причем как можно скорее.
Когда это произойдет? (Каков план мирового сообщества?)
Обязательство достичь углеродной нейтральности взяли на себя почти полторы сотни стран мира, совместно производящие около 90% мировых выбросов.
Однако далеко не все страны обещают уложиться в крайний срок — ведь сделать это нужно, как неустанно напоминают эксперты, не позже 2050 года.
Крупнейший производитель CO2 в мире — Китай — уверяет, что к 2050-му не управится и сможет достичь „углеродной нейтральности“ лишь к 2060-му, с 10-летним опозданием.
При этом многие отмечают, что планы Пекина по сокращению выбросов пока как следует не проработаны — хоть сектор возобновляемой энергетики в стране и растет довольно быстрыми темпами.
Еще одним крупнейшим источником выбросов СО2 на протяжении десятилетий были США — они и сейчас выбрасывают больше всех, в пересчете на душу населения.
В августе 2022 года президент Джо Байден объявил о крупном пакете инвестиций, которые призваны упростить переход на возобновляемые источники энергии и другие чистые технологии, сделав использование ископаемого топлива экономически невыгодным.
ЕС, третий по величине источник выбросов CO2, также заявляет о планах достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году. В марте Брюссель утвердил собственный аналогичный пакет „зеленых“ инвестиций, который так и называется: „Закон об углероднонейтральной промышленности“.
Индия и Россия, также входящие в пятерку стран с наибольшим количеством выбросов, планируют свести их к нулю (то есть перевести промышленность на углероднонейтральные рельсы) только к 2070 и 2060 годам соответственно.
Понятно, что климатических экспертов все эти варианты категорически не устраивают: по их словам, этих „лишних“ 10-20 лет у человечества попросту нет.
Почему перейти к углеродной нейтральности так сложно?
У мирового сообщества есть серьезные опасения по поводу того, что некоторые страны могут попытаться достичь необходимого углеродного баланса („чистого ноля“) не вполне честными методами.
Например, если государство не производит энергоемкие товары на своей территории, а ввозит их из-за границы, национальные показатели выбросов будут сильно занижены по сравнению с реальным эффектом потребления на глобальный климат.
Совершенно очевидно, что общее количество парниковых газов, выброшенных в атмосферу в процессе производстве этих товаров, остается одинаковым, в какой бы стране эти товары ни продавались.
Кроме того, существуют схемы, позволяющие более богатым странам компенсировать свои выбросы за счет инвестиций, помогающих более бедным государствам перейти на более чистые виды топлива.
Многие ученые-климатологи высказывают опасения, что таким образом богатые страны могут продолжить использовать ископаемое топливо за счет перехода к чистой энергетике стран более бедных, хотя последнее и так произойдет в любом случае.
Чем лично мне придется пожертвовать ради углеродной нейтральности?
Вопросы перехода к углеродной нейтральности каждой конкретной страны решают ее официальные власти.
Однако успешное решение этих вопросов зависит в первую очередь от того, насколько ее жители будут готовы внести свой вклад в достижение общей цели.
Для этого всем нам придется сильно пересмотреть привычный нам стиль жизни и — увы! — скорее всего, отказаться от многих привычных вещей.
Например:
реже летать на самолетах;
реже включать отопление и реже пользоваться электричеством;
вложиться в теплоизоляцию своего жилья и всерьез озаботиться его энергоэффективностью;
полностью перейти на электромобили;
реже и меньше употреблять в пищу красное мясо.
Мне все еще непонятно!
Если у вас остаются вопросы, связанные с переходом к углеродной нейтральности или проблемой изменения глобального климата в целом, мы постараемся максимально полно на них ответить.
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