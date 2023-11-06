Климатический кризис: что такое „углеродная нейтральность“ и как ее достичь?

В 2015 году 197 стран мира подписали Парижское климатическое соглашение, договорившись принять все необходимые меры, чтобы к 2100 году средние температуры на планете не превысили доиндустриальные значения на 1,5-2°C.

Обычно с задачей по переработке СО2 справляются деревья, однако по мере роста городского населения все больше лесных массивов по всему миру идет под топор, чтобы освободить землю под строительство или сельскохозяйственные угодья.

Оба эти газа не дают попавшей на Землю солнечной энергии покинуть планету, как бы запирая тепло в атмосфере.

Еще более выраженным парниковым эффектом, чем СО2, обладает метан (СН4) — один из основных побочных продуктов предприятий сельского хозяйства, также выделяемый при захоронении почти любых органических отходов.

Чтобы это произошло, всем странам мира необходимо полностью отказаться от сжигания любого органического топлива — то есть торфа, угля, нефти, газа, а в идеале даже и обычных дров. Потому что основным продуктом горения любой органики является как раз углекислый газ (он же СО2) — один из главных виновников медленного разогрева планеты.

Углеродной нейтральности (или „net zero“, то есть „чистого ноля“) мир достигнет тогда, когда концентрация в атмосфере углекислого и других парниковых газов стабилизируется и перестанет стремительно расти .

Русская служба Би-би-си простыми словами объясняет смысл понятия „углеродная нейтральность“ и рассказывает об основных проблемах, стоящих на пути достижения этой цели.

Дело в том, что количество лишнего тепла, которое поглощает наша планета, пропорционально совокупным выбросам CO2. А значит, другого выбора у человечества попросту нет: ведь до тех пор, пока глобальные выбросы остаются хоть немного выше нуля, Земля будет продолжать нагреваться .

Принцип углеродной нейтральности положен в основу климатической политики большинства стран мира, каждая из которых взяла на себя обязательство в ближайшие несколько десятилетий полностью прекратить выбросы парниковых газов.

Как в один голос уверяют ученые, для этого все страны мира должны полностью отказаться от использования ископаемого топлива, переведя экономику на другие рельсы, не позже 2050 года.

Впрочем, экспертам ООН даже этот прогноз кажется излишне оптимистичным. В Организации уверены: чтобы избежать „надвигающейся климатической катастрофы“, нужно ускорить переход на „чистый ноль“ еще на одно десятилетие.

Значит ли это полное прекращение выбросов СО2?

Ученые признают: полностью отказаться от выбросов в атмосферу парниковых газов невозможно. Однако в теории весь выброшенный CO2 можно „компенсировать“, отфильтровав его в том же количестве прямо из воздуха (и сохранив в твердой форме).

Компенсацию можно производить естественным способом — путем высадки новых деревьев и восстановления торфяников. А можно — промышленным: за счет фильтрации воздуха от излишков СО2 и захоронения углерода глубоко под землей.

Правда, отфильтровать из атмосферы один углекислый газ (для его захоронения) — задача не из легких. И хотя подобные устройства уже разработаны, масштабировать предлагаемые решения пока очень сложно, и даже в теории с их помощью удастся компенсировать лишь малую часть нынешнего объема выбросов.

Поэтому ученые в один голос твердят, что для достижения цели „чистого нуля“, необходимо полностью отказаться от ископаемого топлива - причем как можно скорее.

Когда это произойдет? (Каков план мирового сообщества?)

Обязательство достичь углеродной нейтральности взяли на себя почти полторы сотни стран мира, совместно производящие около 90% мировых выбросов.

Однако далеко не все страны обещают уложиться в крайний срок — ведь сделать это нужно, как неустанно напоминают эксперты, не позже 2050 года.

Крупнейший производитель CO2 в мире — Китай — уверяет, что к 2050-му не управится и сможет достичь „углеродной нейтральности“ лишь к 2060-му, с 10-летним опозданием.