Правда ли, что актёр Джейсон Стэйтем разместил флаг Палестины на капоте своего автомобиля?

Первоисточник видео якобы со Стэйтемом нашли фактчекеры турецкого проекта Teyit Hattı агентства Anadolu. Изначально ролик разместила 21 октября в TikTok пользовательница sitsavorbite , где он набрал более 6,6 млн просмотров. Отметим, что качество исходной записи немного выше, а наложенная музыка отличается от той, что звучит в версии, которая стала популярной в Рунете. „Он позаботился о том, чтобы сначала вымыть свою машину“, — гласит подпись под видео, при этом Стэйтем не упоминается. В Instagram-сториз девушка поделилась подробностями съёмки и также ни разу не упомянула британского актёра. Наоборот, она предположила, что это палестинец.

На вирусной 25-секундной записи запечатлён мужчина, на расстоянии внешне напоминающий звезду франшиз „Форсаж“, „Перевозчик“, „Неудержимые“ и многих фильмов Гая Ричи, а в соцсетях Стэйтема даже можно найти аналогичный наряд . Однако ни в инстаграме , ни в фейсбуке актёра „Проверено“ не обнаружило каких-либо постов в поддержку Палестины или комментариев о виральном ролике. Более того, мы не нашли в Сети никаких упоминаний того, что в автопарке Стэйтема имеется такой внедорожник марки GMC (судя по всему, модель Yukon ). Несмотря на это, многие пользователи стали благодарить актёра за демонстрацию палестинского флага — как в отдельных постах, так и в комментариях под фотографиями Стэйтема.

На днях я меняла шины и наблюдала, как этот парень устанавливал палестинский флаг на капот своей машины.Смотреть на это было невероятно грустно… Я не могла не подумать, что если он палестинец, то наверняка в его семье бывали случаи, когда приходилось спасаться от агрессии по отношению к палестинцам, возможно, в нескольких странах, в основном от израильского правительства. Демонстрация поддержки Палестины сейчас очень важна, даже в самых незначительных проявлениях — как это, свидетелем которого я стала. Не могу представить, насколько беспомощными чувствуют себя палестинцы, видя, как их народ переживает эту трагедию.Я искренне не понимаю, как кто-то может поддерживать геноцид, который происходит и происходил на протяжении десятилетий.#свободупалестине

Однако некоторые пользователи решили, что девушка засняла Стэйтема, о чём одни стали писать в комментариях под оригинальным постом, а другие — лайкать подобные сообщения. Например, 23 октября в TikTok появилась другая публикация с тем же роликом и подписью „#джейсонстэйтем?“ — видео набрало 3,6 млн просмотров. Впоследствии об актёре, якобы установившем палестинский флаг на своей машине, написали пользователи других соцсетей, а также некоторые новостные сайты.

На здании автомойки заметен логотип сети Moo Moo Express Car Wash, которая работает в штате Огайо, США. Конкретно на видео запечатлено отделение, расположенное в пригороде Колумбуса. При этом по бликам на ролике заметно, что он снят из-за стекла. Исходя из слов авторки видео о смене шин, скорее всего, в момент съёмки она находилась в здании напротив — автосервисе Discount Tire.