Правда ли, что актёр Джейсон Стэйтем разместил флаг Палестины на капоте своего автомобиля?
В октябре 2023 года в Сети завирусился ролик, где якобы показан голливудский артист на фоне своей машины, к которой прикреплён палестинский флаг. Мы проверили, действительно ли на видео запечатлён Стэйтем.
Ролик обрёл популярность и получил миллионные просмотры во многих странах, в числе которых и Россия. Например, в Telegram-канале „Царьград-ТВ“ (37 000 просмотров на момент написания этого разбора) запись прокомментировали так (орфография сохранена): „Джейсон Стэтхэм сохранил здравый смысл и разместил флаг Палестины на капоте своей машины. Сохранит ли он теперь карьеру в Голливуде? Очень сомневаемся“. В канале Voblya (167 000 просмотров), также разместившем видео, Стэйтема назвали „чётким пацаном“, а телеведущий Оскар Кучера (33 000) написал, что предполагаемый поступок британского актёра — „не сильно популярное решение в Штатах“. Аналогичные посты о поддержке Стэйтемом Палестины появились в каналах „Наблюдатель“ (208 000 просмотров), „Правдивости“ (206 000), „Я в курсе“ (72 000), „Кувалда 18+„ (69 000), „Узел связи“ (58 000), „Блокнот Россия 18+„ (50 000) и „Шейх Тамир“ (127 000; подпись заканчивается знаком вопроса), а также на Rutube и YouTube (примеры тут и тут), в соцсети X (бывший Twitter; например, в аккаунте русскоязычной версии турецкой газеты Yeni Şafak), в Instagram* (например, в „ЧП/Грозный“) и в пабликах во „ВКонтакте“ (тут, тут и тут).
На вирусной 25-секундной записи запечатлён мужчина, на расстоянии внешне напоминающий звезду франшиз „Форсаж“, „Перевозчик“, „Неудержимые“ и многих фильмов Гая Ричи, а в соцсетях Стэйтема даже можно найти аналогичный наряд. Однако ни в инстаграме, ни в фейсбуке актёра „Проверено“ не обнаружило каких-либо постов в поддержку Палестины или комментариев о виральном ролике. Более того, мы не нашли в Сети никаких упоминаний того, что в автопарке Стэйтема имеется такой внедорожник марки GMC (судя по всему, модель Yukon). Несмотря на это, многие пользователи стали благодарить актёра за демонстрацию палестинского флага — как в отдельных постах, так и в комментариях под фотографиями Стэйтема.
Первоисточник видео якобы со Стэйтемом нашли фактчекеры турецкого проекта Teyit Hattı агентства Anadolu. Изначально ролик разместила 21 октября в TikTok пользовательница sitsavorbite, где он набрал более 6,6 млн просмотров. Отметим, что качество исходной записи немного выше, а наложенная музыка отличается от той, что звучит в версии, которая стала популярной в Рунете. „Он позаботился о том, чтобы сначала вымыть свою машину“, — гласит подпись под видео, при этом Стэйтем не упоминается. В Instagram-сториз девушка поделилась подробностями съёмки и также ни разу не упомянула британского актёра. Наоборот, она предположила, что это палестинец.
На днях я меняла шины и наблюдала, как этот парень устанавливал палестинский флаг на капот своей машины.Смотреть на это было невероятно грустно… Я не могла не подумать, что если он палестинец, то наверняка в его семье бывали случаи, когда приходилось спасаться от агрессии по отношению к палестинцам, возможно, в нескольких странах, в основном от израильского правительства. Демонстрация поддержки Палестины сейчас очень важна, даже в самых незначительных проявлениях — как это, свидетелем которого я стала. Не могу представить, насколько беспомощными чувствуют себя палестинцы, видя, как их народ переживает эту трагедию.Я искренне не понимаю, как кто-то может поддерживать геноцид, который происходит и происходил на протяжении десятилетий.#свободупалестине
Однако некоторые пользователи решили, что девушка засняла Стэйтема, о чём одни стали писать в комментариях под оригинальным постом, а другие — лайкать подобные сообщения. Например, 23 октября в TikTok появилась другая публикация с тем же роликом и подписью „#джейсонстэйтем?“ — видео набрало 3,6 млн просмотров. Впоследствии об актёре, якобы установившем палестинский флаг на своей машине, написали пользователи других соцсетей, а также некоторые новостные сайты.
На здании автомойки заметен логотип сети Moo Moo Express Car Wash, которая работает в штате Огайо, США. Конкретно на видео запечатлено отделение, расположенное в пригороде Колумбуса. При этом по бликам на ролике заметно, что он снят из-за стекла. Исходя из слов авторки видео о смене шин, скорее всего, в момент съёмки она находилась в здании напротив — автосервисе Discount Tire.
Французские журналисты из издания 20 Minutes выяснили, что 21 октября, в день публикации оригинального видео в TikTok, в центре Колумбуса прошла демонстрация в поддержку Палестины, на которую, как сообщали местные СМИ, собрались несколько сотен человек. Однако ни одно из освещавших тот митинг изданий не упоминало о присутствии в толпе Джейсона Стэйтема, который также не попал в объективы папарацци или фанатов. При этом, согласно разным записям демонстрации, в шествии участвовало как минимум три автомобиля той же модели и того же цвета, что и на автомойке, также с палестинскими флагами на капотах.
27 октября в TikTok выложили ещё один ролик из Колумбуса (дата съёмки не указана), на котором запечатлён тот же автомобиль с палестинским флагом. В этой версии водителя можно разглядеть получше и убедиться, что черты его лица отличаются от внешности голливудского актёра. Надпись на видео гласит: „Это не Джейсон Стэйтем. Всегда свободная Палестина“. При этом турецкие фактчекеры также сравнили внешность человека из вирусного ролика и Стэйтема, снятого с того же ракурса, в приложении, использующем искусственный интеллект. Согласно результату, сходство между их лицами составляет около 15%.
Таким образом, нет никаких доказательств того, что на интересующем нас видео запечатлён Джейсон Стэйтем. Исходя из слов авторки оригинальной записи, а также согласно материалам других пользователей и статьям в СМИ, в ролике показан неустановленный житель США, участвовавший в пропалестинской демонстрации в штате Огайо.
Итог: Неправда