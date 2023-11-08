Детское постельное белье, которое служит долго, и при этом бережно к коже

Как выбрать детское постельное белье?

Кровать - это место, где ребенок проводит много времени, поэтому очень важно, чтобы она была удобной. Удобное детское постельное белье - это сочетание правильного выбора материала, дизайна и размера. Обо всем этом мы поговорим подробнее, а начнем с материала.

Детское белье из натуральных волокон неслучайно заслуживает похвалы, оно производится не просто так. Ткани из натуральных нитей, например хлопок, обладают отличной прочностью. Кроме того, детское постельное белье из таких материалов воздухопроницаемо, а значит, хорошо регулирует температуру и не заставляет ребенка потеть в постели, как многие синтетические принадлежности или ночное белье. Поэтому первая рекомендация - выбирать максимально натуральное детское постельное белье. Если для вас также важен экологически чистый выбор, то выбирайте постельное белье из органического хлопка или некоторых других органических материалов (бамбук, лен).

Не стоит забывать и о дизайне - веселые принты и узоры прекрасно сочетаются с детскими вещами. В магазинах Kaup24 и Hansapost можно найти широкий ассортимент пододеяльников и наволочек с изображением любимых детских персонажей или в веселых цветах - желтом, розовом, зеленом и т. д.

Детское и младенческое постельное белье

Часто спрашивают, чем отличается детское и младенческое постельное белье. Основное отличие заключается в размере, так как размеры очень разные. Но главное отличие заключается в принадлежностях, так как младенческое одеяло и подушка сильно отличаются от детского одеяла и подушки. Как постельное белье для детей постарше может быть изготовлено из натуральных материалов, таким же оно должно быть и для малышей.

Детское постельное белье 100-150 х 200 см из интернет-магазина