Как пустышки Bibs связаны с рефлексами новорожденных?

Маленький силач или пальмарный хватательный рефлекс

Вы наверняка слышали, что у младенцев невероятно сильная хватка или сами испытали это на себе: стоит положить палец или маленькую игрушку на ладонь новорожденного, как он тут же хватает ее и не отпускает. Хватательный рефлекс - это эволюционный пережиток того времени, когда новорожденный должен был держаться за мать. Этот рефлекс исчезает примерно к четырем месяцам и со временем заменяется целенаправленным хватанием.

Если рефлекс не исчезает, стоит обратиться за советом к семейному врачу или детскому физиотерапевту. Для формирования целенаправленного хватания важно, чтобы ребенок мог разжать руку и отпустить предмет. Существуют различные способы поддержки этого движения, например, массаж и поглаживание руки, а также специальные упражнения.

Пустышки Bibs помогают успокоиться

Сосательный рефлекс - один из самых заметных и важных, поскольку именно он позволяет ребенку получать питание. Сосательный рефлекс вызывается прикосновением ко рту или губам ребенка, и уже через несколько месяцев он становится целенаправленным действием. Помимо рефлекса, сосание является для многих детей успокаивающим действием. Может возникнуть вопрос, нужны ли для этого соски Bibs, ведь мама может просто покормить грудью?

Однако потребность в сосании очень разная. Некоторые дети не нуждаются в пустышках или других сосках, другие испытывают постоянную потребность в сосании. Одно только грудное вскармливание означает, что мать в течение длительного времени находится в роли человека-соски, что очень напрягает. Если в нужное время дать соску и цепочку KikkaBoo, то отцу будет легче ухаживать за ребенком, так как пустышки Bibs безопасно удовлетворяют потребности малыша в сосании.

Защитный рефлекс и шаговый рефлекс!