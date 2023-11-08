Как пустышки Bibs связаны с рефлексами новорожденных?
Новорожденный ребенок может казаться таким хрупким и нежным, но на самом деле природа наделила его множеством рефлексов. Интересно и полезно знать, как эти рефлексы связаны с тем, как делать малышу массаж, использовать пустышки Bibs и избегать предпочтения стороны тела.
Маленький силач или пальмарный хватательный рефлекс
Вы наверняка слышали, что у младенцев невероятно сильная хватка или сами испытали это на себе: стоит положить палец или маленькую игрушку на ладонь новорожденного, как он тут же хватает ее и не отпускает. Хватательный рефлекс - это эволюционный пережиток того времени, когда новорожденный должен был держаться за мать. Этот рефлекс исчезает примерно к четырем месяцам и со временем заменяется целенаправленным хватанием.
Если рефлекс не исчезает, стоит обратиться за советом к семейному врачу или детскому физиотерапевту. Для формирования целенаправленного хватания важно, чтобы ребенок мог разжать руку и отпустить предмет. Существуют различные способы поддержки этого движения, например, массаж и поглаживание руки, а также специальные упражнения.
Пустышки Bibs помогают успокоиться
Сосательный рефлекс - один из самых заметных и важных, поскольку именно он позволяет ребенку получать питание. Сосательный рефлекс вызывается прикосновением ко рту или губам ребенка, и уже через несколько месяцев он становится целенаправленным действием. Помимо рефлекса, сосание является для многих детей успокаивающим действием. Может возникнуть вопрос, нужны ли для этого соски Bibs, ведь мама может просто покормить грудью?
Однако потребность в сосании очень разная. Некоторые дети не нуждаются в пустышках или других сосках, другие испытывают постоянную потребность в сосании. Одно только грудное вскармливание означает, что мать в течение длительного времени находится в роли человека-соски, что очень напрягает. Если в нужное время дать соску и цепочку KikkaBoo, то отцу будет легче ухаживать за ребенком, так как пустышки Bibs безопасно удовлетворяют потребности малыша в сосании.
Защитный рефлекс и шаговый рефлекс!
Ребенок начинает непроизвольно поднимать голову примерно на 2-3-м месяце жизни, чему предшествует защитный рефлекс: лежащий младенец поднимает голову и поворачивает ее в сторону, чтобы освободить дыхательные пути. Это, конечно, не означает, что новорожденного можно укладывать спать на живот. При использовании люльки типа cocoon for newborns необходимо следить за тем, чтобы ребенок находился в положении лежа. Точно так же нельзя оставлять без присмотра спящего в cocoon for newborns малыша, поскольку если по какой-то причине он перевернется и что-то застрянет у него в носу, защитный рефлекс окажется бесполезным.
Однако при выборе спального мешка типа cocoon for newborns необходимо убедиться, что голова ребенка достаточно велика, чтобы он мог не запутаться во время сна.
Как приятно видеть, что малыш, появившийся на свет, уже хорошо ходит! Это тоже рефлекс, который необходимо проверять во время первых визитов к врачу: ребенка держат так, чтобы он упирался ногами в пол и слегка наклонялся вперед, и тогда он начинает попеременно разгибать и сгибать ножки, имитируя ходьбу. Рефлекс должен самостоятельно исчезнуть примерно на втором месяце жизни.
Привлекающий внимание рефлекс Моро
Поначалу этот рефлекс может быть пугающим: ребенок поднимает руки вверх, выпрямляет пальцы и ноги, а затем сразу же сводит руки обратно. Часто ребенок сам может испугаться и заплакать. Однако это вполне нормальная реакция, которая возникает, когда ребенок чувствует, что теряет равновесие. Именно поэтому новорожденных рекомендуется обнимать, поворачивая их на бок. Рефлекс Моро полностью исчезает примерно к шестимесячному возрасту.
Интересно и полезно знать, как можно поддержать новорожденного и помочь ему. Будь то выбор пустышек Bibs или спального мешка нужного размера в интернет-магазине Hansapost или просто поглаживание крохотных ручек.