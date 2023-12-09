„Когда я это услышал, я начал орать“. После гибели носорога стало известно о проблемах в организации работы зоопарка

В жаркий летний день 22 июня во двор AS Vireen в Вяйке-Маарья въехал фургон Таллиннского зоопарка. Компания Vireen занимается переработкой отходов животноводства и уже много лет является партнером зоопарка. Сюда постоянно привозят на утилизацию мертвых животных, в основном коз.

На этот раз в фургоне находился черный носорог весом 1,2 тонны. 13-летний самец Кигома погиб четырьмя днями ранее в результате несчастного случая, и от него уже начало пованивать.

Для главы Vireen Тармо Терава появление носорога стало неприятным сюрпризом, поскольку никто не предупредил представителей компании о том, что им привезут такое крупное животное.

Через 15 минут тело носорога отвезли обратно. Животное было захоронено в роще на территории зоопарка, куда посетители не допускаются.