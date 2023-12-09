„Когда я это услышал, я начал орать“. После гибели носорога стало известно о проблемах в организации работы зоопарка(5)
После смерти носорога стало известно об абсурдной практике работы зоопарка: чтобы сделать заключение о лечении, ветеринар должен был спрашивать разрешения у руководителя коллекции зоопарка. Получается, что животные не получали качественного лечения в нужный срок. Материал Eesti Ekspress.
В жаркий летний день 22 июня во двор AS Vireen в Вяйке-Маарья въехал фургон Таллиннского зоопарка. Компания Vireen занимается переработкой отходов животноводства и уже много лет является партнером зоопарка. Сюда постоянно привозят на утилизацию мертвых животных, в основном коз.
На этот раз в фургоне находился черный носорог весом 1,2 тонны. 13-летний самец Кигома погиб четырьмя днями ранее в результате несчастного случая, и от него уже начало пованивать.
Для главы Vireen Тармо Терава появление носорога стало неприятным сюрпризом, поскольку никто не предупредил представителей компании о том, что им привезут такое крупное животное.