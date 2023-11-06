„Увы, не в этот раз“. Правозащитник Осечкин прокомментировал слухи о смерти Путина

Мне кажется, это - гениальный ход господина Соловья - он получил большую цитируемость, привлек к себе огромное внимание. Что касается достоверности - буквально через несколько часов после того, как он все это разместил, мы перепроверили эту информацию через наши источники. Я написал - увы, нет, не в этот раз. Понятно, что у огромного количества людей и по всему миру, и внутри России есть огромные надежды. Но эта информация не соответствует действительности. Но в целом, это очень здорово показывает, как ждут этой новости. И она состоится.

Я надеюсь, сам факт окончания путинского режима - не за горами. Все ли к этому готовы - нет. Все хотят обсуждать эту новость, но какой-то внятной дорожной карты нет. Что будет происходить после транзита власти и прихода на место Путина Патрушева, Мишустина, возвращения Медведева из запоя - здесь ничего не известно. Есть только какие-то надежды.

Что касательно самой новости и источников, мне кажется, и сам Валерий Соловей не относится серьезно к тому, что он озвучил - он играется. Он в МГИМО преподавал предмет, связанный с манипулированием, различными пиар-кампаниями, управлением медиаповесткой, и мне кажется, что его ученики смотрят на него и понимают, что он действительно талант. Он продолжает владеть умами людей и вбрасывать определенные вещи, которые людям хочется слушать.

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